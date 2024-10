Huawei si conferma un attore protagonista nel mercato dei tablet con il suo nuovo MatePad Pro 12.2”. Questo dispositivo, pensato per creativi, professionisti e amanti della multimedialità, si distingue soprattutto per il suo innovativo display PaperMatte, ideale per chi cerca un’esperienza di disegno e scrittura senza riflessi. In questa recensione, analizziamo nel dettaglio tutte le caratteristiche, pregi e difetti di questo tablet di punta.

Video Recensione HUAWEI MatePad Pro 12.2”

Design e Costruzione

HUAWEI MatePad Pro 12.2” si presenta con un design raffinato e minimalista, perfettamente bilanciato tra estetica e funzionalità. Con uno spessore di soli 5,5 mm e un peso di 510 grammi, il tablet è uno dei più sottili e leggeri della sua categoria, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano e per il trasporto. Le cornici sono sottili e simmetriche, donando al dispositivo un aspetto moderno e pulito, senza compromettere la robustezza strutturale.

Il retro è caratterizzato da una finitura “Golden Silk”, che conferisce un look elegante, anche se potrebbe non piacere a tutti per via della sua sobrietà. Nonostante la scelta di materiali di qualità, il MatePad Pro rimane un dispositivo estremamente pratico da utilizzare in diversi contesti, che si tratti di lavoro, disegno o svago. La struttura sottile e leggera, unita alla solida costruzione, lo rende un dispositivo versatile e comodo da portare con sé ovunque.

Tastiera Glide

Oltre al tablet stesso, Huawei ha progettato una tastiera accessoria chiamata Glide, che trasforma il MatePad Pro in un vero e proprio strumento di produttività. La tastiera si aggancia magneticamente al tablet e offre diverse angolazioni di supporto, consentendo di utilizzare il dispositivo in modalità laptop per scrivere o lavorare comodamente in mobilità. La caratteristica più sorprendente è la solidità di questo accessorio, tanto nella costruzione quanto nel meccanismo di angolazione, da farlo sembrare un tutt’uno.

I tasti hanno un feedback piacevole e una buona distanza di corsa, il che rende la digitazione confortevole anche per sessioni prolungate. Tuttavia, la tastiera non è retroilluminata, il che può rappresentare un limite per chi lavora in condizioni di scarsa illuminazione. Un ulteriore vantaggio della Glide è il trackpad spazioso, che supporta gesture multi-touch per migliorare la navigazione, rendendo l’esperienza simile a quella di un laptop tradizionale.

Infinte, un aspetto secondario ma che sottolinea la cura nella realizzazione, è il compartimento integrato nella tastiera per riporre la M-Pencil, proteggendo lo stilo durante i trasporti e mantenendolo sempre a portata di mano. (in genere infatti la si ripone sul lato del tablet con l’inesorabile conseguenza di perderla nello zaino).

M-Pencil e Esperienza di Scrittura

Huawei infatti MatePad Pro 12.2 della M-Pencil, uno stilo che offre oltre 16.000 livelli di sensibilità alla pressione. Questo permette un controllo di livello durante il disegno o la scrittura. La latenza è praticamente inesistente, il che significa che la risposta del tratto sullo schermo è immediata e precisa. Anche la capacità di percepire la variazione di pressione e angolazione della penna rende l’esperienza ancora più simile a quella del disegno su carta.

Per sfruttarla al massimo, pre-installate ci sono l’app Note e GoPaint, una valida alternativa a Procreate, che permette di sfruttare al massimo la M-Pencil per disegni e schizzi. Il tutto è arricchito da una serie di funzionalità pensate per i creativi, come la possibilità di utilizzare il multi-finestra e il multitasking, così da aprire più applicazioni contemporaneamente senza sacrificare fluidità.

Display PaperMatte

Il vero punto di forza del MatePad Pro 12.2” è senza dubbio il suo display Tandem OLED PaperMatte. Si tratta di un pannello OLED da 12,2 pollici con risoluzione 2.8K (2008 x 1840 pixel) e un refresh rate di 144Hz, che garantisce fluidità nelle animazioni e nei movimenti su schermo. La peculiarità però è proprio la finitura opaca che riduce drasticamente i riflessi, rendendolo perfetto per l’uso all’aperto, una caratteristica rara nei tablet di questa categoria.

È un display con un PWM Dimming di 2880 Hz, il che significa che se utilizzato in ambienti bui e a bassa luminosità non vi affaticherà eccessivamente la vista. La tecnologia PaperMatte sembra poi essere matura su questo Tablet, rispetto ad altri prodotti più economici la resa dei colori è decisamente simile ad un display lucido e anche la luminosità, che raggiunge un picco di 2000 nit, lo pone al top della gamma per visibilità in ambienti molto luminosi. Dai test sul colore è emerso che:

Modalità colore normale: Gamut REC BT.709: Copertura 100%, rapporto 137.1%. Gamut DCI-P3: Copertura 99.56%, rapporto 101.06%. DeltaE medio: 1,8, ottima precisione cromatica.

Modalità colore intensa: Gamut REC BT.709: Copertura 100%, rapporto 142.8%. Gamut DCI-P3: Copertura 99.96%, rapporto 105.3%. DeltaE medio: 3,2, colori più saturi ma meno precisi.



Tutte queste caratteristiche lo rendono sicuramente ideale per creativi che lavorano in spazi aperti o sotto luce diretta. La superficie è progettata infatti anche per imitare la sensazione della carta, offrendo un’esperienza di disegno e scrittura più naturale rispetto ai classici display lucidi. In questo senso, il MatePad Pro rappresenta un valido competitor persino per l’iPad Pro di Apple con display nanotexture, che però costa circa 2.000€.

Audio e Multimedialità

Huawei ha integrato ben 8 altoparlanti nel MatePad Pro, con supporto a Dolby Atmos, offrendo un’esperienza audio di altissima qualità. L’audio è ricco, potente e bilanciato, rendendo la visione di film, serie TV o l’ascolto di musica particolarmente immersivi. La distribuzione stereofonica è ben calibrata, con un suono chiaro e pulito anche a volumi elevati.

Grazie alla combinazione del display PaperMatte e dell’eccellente comparto audio, il MatePad Pro è un vero e proprio strumento multimediale, perfetto per chi ama guardare contenuti in streaming o per i creativi che necessitano di un suono pulito durante la fase di editing video.

Prestazioni e Software

HUAWEI MatePad Pro 12.2” è alimentato dal processore Kirin T91, accompagnato da 12 GB di RAM. Anche se il Kirin 9000S non è il chip più recente sul mercato, riesce a garantire ottime prestazioni per l’uso quotidiano, inclusi compiti come navigazione web, editing di immagini e multitasking avanzato.

Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2, super ottimizzato per essere fluido e l’interfaccia utente risulta ben ottimizzata per l’uso su schermi di grandi dimensioni, per lo meno nella maggior parte dei casi d’uso. Restano alcuni problemi di “compatibilità” da parte di alcune app, alcune non imputabili a Huawei come quelle social, altre sì come Huawei Health e Petal Search.

Uno dei pochi limiti di questo dispositivo comunque è l’assenza dei servizi Google. Anche se AppGallery di Huawei offre molte alternative, per alcuni utenti l’assenza del Google Play Store potrebbe rappresentare un problema. Esistono comunque soluzioni praticabili, come l’installazione di Aurora Store o MicroG, che permettono di avere accesso a quasi tutte le app di Google.

Fra le applicazioni pre-installate ci sono l’utilissima e completissima HUAWEI Petal Maps, HUAWEI Cloud, Gestione File, Calendario e HUAWEI Petal Clip per montare video direttamente dal Tablet. L’app Area M-Pencil invece racchiude tutte le applicazioni che possono essere utilizzate al meglio con la Pencil, utile per sfruttare ulteriormente il Tablet.

Autonomia e Ricarica

HUAWEI MatePad Pro 12.2″ è equipaggiato con una batteria da 10.100 mAh, che garantisce un’autonomia superiore alla media. Con un uso intensivo, si riesce tranquillamente a coprire l’intera giornata lavorativa, mentre per attività più leggere, come la visione di video in streaming, può durare fino a 14 ore.

Un altro grande vantaggio è il sistema di ricarica rapida a 100W, che permette di ricaricare completamente il dispositivo in meno di un’ora. Questo lo rende uno dei tablet con la ricarica più veloce attualmente disponibili sul mercato.

Conclusioni

HUAWEI MatePad Pro 12.2″ è un tablet che eccelle in molti aspetti: il suo display PaperMatte è uno dei migliori che si possano trovare per disegnare e scrivere, la M-Pencil offre un’esperienza precisa e naturale, la tastiera si integra perfettamente ed è completa di touchpad, l’audio è potente e coinvolgente, le prestazioni di assoluto livello.

Tutto ciò ha ovviamente un prezzo ovvero 999€ (849€ col nostro coupon sconto di 150€: ATUPAD150) ma è importante sottolineare come la tastiera sia già inclusa in confezione e la Pencil sia attualmente in omaggio. In linea con la concorrenza insomma, così come la qualità veramente di alto livello.

Pro: Display PaperMatte eccellente per disegno e scrittura senza riflessi;



Audio potente con 8 altoparlanti e Dolby Atmos;



Batteria di lunga durata e ricarica rapida a 100W;



M-Pencil con oltre 16.000 livelli di sensibilità alla pressione. Contro: Assenza dei servizi Google preinstallati;



Prezzo alto.