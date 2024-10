Come abbiamo visto nel comunicato rilasciato qualche giorno fa, l’operatore mobile NTmobile si è trovato costretto a sospendere la fornitura di servizi Internet, chiamate telefoniche ed SMS, oltre alla vendita di nuove SIM. Le cose purtroppo non si risolveranno: attraverso un nuovo comunicato, l’operatore invita i clienti a effettuare la portabilità in modo da poter continuare a utilizzare il numero di telefono.

NTmobile invita i clienti a effettuare la portabilità entro il 13 novembre

I clienti dell’operatore virtuale che opera sulla rete Vodafone tramite Plintron (come MVNE) hanno lamentato diversi disservizi e problemi durante le scorse settimane, e infatti la conferma ufficiale delle difficoltà non è mancata: NTmobile ha rilasciato un comunicato riguardante l’interruzione dei servizi per quanto concerne non solo i servizi Internet, ma anche chiamate e SMS. Si tratta di una vicenda che ricorda quanto accaduto con Rabona Mobile.

Quest’oggi l’operatore ha rilasciato un’ulteriore comunicazione che ricorda l’opportunità di effettuare la portabilità in uscita entro e non oltre il 13 novembre 2024, in modo da non perdere il proprio numero di telefono. “Ferma restando la libera scelta dei nostri clienti dell’operatore presso cui effettuare la portabilità in uscita“, si legge nel comunicato, “desideriamo informare gli utenti che NTmobile ha individuato nell’operatore Elimobile un soggetto in grado di fornire servizi analoghi a quelli già forniti dalla nostra società“.

Elimobile è uno dei tanti operatori virtuali tra cui è possibile scegliere: si appoggia alla rete di WINDTRE e mette a disposizione offerte tra i 4,99 euro e i 9,99 euro al mese, con minuti illimitati, 100 SMS e da 30 a 120 giga di Internet. Per scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze sono disponibili le nostre pagine riguardanti le migliori offerte telefoniche e le migliori offerte degli operatori virtuali.