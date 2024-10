Con una comunicazione urgente alla clientela disponibile sul sito ufficiale, l’operatore virtuale NTmobile ha informato di aver sospese preventivamente la fornitura di servizi internet, le chiamate telefoniche e l’invio di SMS (oltre alla vendita di nuove SIM). Da settimane i clienti dell’operatore che opera sulla rete Vodafone tramite Plintron (il Virtual Network Enabler) hanno lamentato diversi disservizi e l’interruzione dei servizi. Ora è arrivata la conferma ufficiale ma le prospettive non sono per niente rosee e per i clienti viene suggerita la possibilità di richiedere la portabilità del proprio numero verso un altro operatore.

La situazione di NTmobile e le indicazioni per i clienti

Richiamando la Carta dei Servizi, il documento che contiene le informazioni su (anche) i diritti degli utenti, in modo particolare l’articolo sui principi fondamentali (articolo 3) e quello sulla necessità di fornire ai clienti un’informazione completa sulle modalità di prestazione dei servizi (articolo 4), NTmobile ha comunicato la sospensione dei servizi.

A oggi, quindi, i numeri di questo operatore non sono utilizzabili. Nella stessa comunicazione NTmobile informa i propri clienti che hanno la facoltà di scegliere tra due soluzioni. La prima quella di rivolgersi ad altri operatori richiedendo la portabilità del numero così da non perderlo, la seconda quella di attendere la riconfigurazione dei servizi sulla nuova rete mobile. Non essendoci indicazioni sulle tempistiche di quando avverrà questa riconfigurazione è chiaro come gli utenti abbiano interesse, così da mantenere il proprio numero, a cambiare operatore. La portabilità deve però avvenire entro e non oltre il prossimo 13 novembre.

La vicenda che sta interessando i clienti NTmobile, che sta attraversando una crisi particolarmente profonda, ha molti elementi in comune con quella che ha visto come protagonista Rabona Mobile. Al di là delle differenze sulle cause dei disservizi i clienti di entrambi gli operatori virtuali si sono ritrovati improvvisamente senza linea con l’urgenza di passare a un altro operatore.