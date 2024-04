Il calvario che l’operatore virtuale Rabona Mobile sta attraversando con Vodafone da oltre un anno sembra giunto a una svolta definitiva.

Con una comunicazione rivolta ai clienti pubblicata nella sezione Blog del suo sito web ufficiale, nella giornata del 17 Aprile 2024 Rabona Mobile ha annunciato di aver trovato un accordo di transazione con Vodafone Italia relativamente al contenzioso che ha causato gli ormai noti disservizi ai suoi clienti.

Il caso era finito sul tavolo del Tribunale di Milano che ha stabilito che i clienti non possono restare senza servizi, accogliendo il ricorso di Rabona Mobile.

Rabona Mobile chiude con la rete Vodafone

Dopo un lungo periodo di stallo la situazione ora sembra essere tornata a muoversi, poiché Rabona Mobile ha deciso di chiudere con la rete Vodafone tramite un accordo che secondo quanto riportato dall’operatore virtuale estingue ogni reciproca pretesa.

Stando a quanto comunicato ai propri clienti, Rabona è attualmente in attesa di un nuovo codice operatore a seguito di nuovi accordi per la copertura di rete, tuttavia i fornitori non sono ancora specificati.

Ai clienti rimasti con Rabona Mobile nonostante i disservizi è stato comunicato che avranno 180 giorni di tempo per mantenere il proprio numero, passando a uno degli altri operatori telefonici disponibili nel mercato.

Rabona afferma che l’accordo finalmente raggiunto con Vodafone Italia dimostra la “solidità strutturale e finanziaria” dell’azienda che prosegue il proprio percorso nel mercato delle telecomunicazioni.