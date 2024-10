Tra pochi giorni HUAWEI lancerà ufficialmente HarmonyOS NEXT, la prima versione del proprio sistema operativo HarmonyOS a essere totalmente svincolata da Android.

Andiamo quindi a scoprire cosa è HarmonyOS NEXT, quali sono le principali novità e quali vogliono essere i suoi punti di forza, quando farà il suo debutto ufficiale e su quali dispositivi del colosso cinese verrà rilasciato.

Da HarmonyOS a HarmonyOS NEXT

Partiamo da HarmonyOS, un sistema operativo “modulare” sviluppato da HUAWEI con l’obiettivo di creare un ecosistema unificato per tutti i dispositivi, dagli smartphone ai tablet, dai dispositivi indossabili agli elettrodomestici. L’idea alla base è quella di avere un sistema operativo che funzioni in modo fluido e integrato su tutti i dispositivi, indipendentemente dall’hardware su cui possono contare.

Sebbene fosse in sviluppo già da tempo, HarmonyOS è arrivato nel 2019, a pochi mesi dal ban imposto dal governo Trump a HUAWEI, e proprio per via delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, HUAWEI non ha potuto fare affidamento sui servizi Google per il proprio sistema operativo, pur continuando a utilizzare il framework (e quindi come base) Android.

Ora, a distanza di 5 anni dal lancio della prima versione, HUAWEI è pronta ad andare oltre per cercare di sfidare ad armi pari Apple, Google e tutti gli altri big del settore con il nuovo sistema operativo chiamato HarmonyOS NEXT, nome scelto per evidenziare che si tratta del “prossimo” passo nella sua storia.

Le principali caratteristiche del nuovo sistema operativo di HUAWEI

Come detto, HarmonyOS NEXT è l’evoluzione di HarmonyOS. È una versione più recente e avanzata del sistema operativo, progettata per offrire prestazioni ancora migliori e una totale indipendenza da Android.

Il sistema operativo è stato sviluppato con un kernel completamente riscritto che non dipende più da alcuna libreria Android, offrendo a HUAWEI una maggiore libertà di sviluppo e personalizzazione del sistema operativo.

Il colosso cinese è praticamente partito da una tela bianca per realizzare un sistema operativo in grado di risultare molto più fluido e ottimizzato rispetto al predecessore (che può essere visto come una sorta di mix tra i due mondi) e in grado di offrire nuove funzionalità.

Inoltre, il sistema operativo farà affidamento a un proprio ecosistema di app compatibili con i HUAWEI Mobile Services (HMS), abbandonando il supporto agli APK (ovvero le app native del mondo Android): ad oggi, HarmonyOS NEXT vanta il supporto a oltre diecimila applicazioni e “Meta Services” e i numeri sono destinati a crescere, viste le ambizioni di HUAWEI.

I punti di forza di HarmonyOS NEXT dovrebbero essere le app “native”, la fluidità generale, un’esperienza multimediale di livello superiore, l’interoperabilità tra dispositivi e la leggerezza. Inoltre, HUAWEI vorrà sorprendere con svariate funzionalità di intelligenza artificiale che ruoteranno attorno all’assistente digitale Celia e permetteranno di generare immagini e molto altro.

HarmonyOS NEXT debutterà ufficialmente il 22 ottobre

Già da qualche giorno sappiamo che HarmonyOS NEXT debutterà ufficialmente in forma stabile il prossimo 22 ottobre, in un giorno che diverrà storico per HUAWEI. Durante l’evento di lancio, oltre a parlare di software, il colosso cinese dovrebbe lanciare i nuovi smartphone di fascia media della serie Nova 13 e i nuovi smartphone flagship della serie Mate 70, candidati a essere i primi dispositivi dotati alla nascita del nuovo sistema operativo.

HarmonyOS NEXT sta vivendo da giugno il suo ciclo di sviluppo (è attualmente disponibile come beta pubblica sul mercato cinese) e, proprio rifacendoci al programma beta attualmente in essere, possiamo avere un’idea di massima su quali dispositivi verranno aggiornati.

Su quali dispositivi HUAWEI arriverà il nuovo sistema operativo

La lista che riportiamo di seguito contiene i dispositivi che sicuramente riceveranno l’aggiornamento; a essi, dovrebbero aggiungersi più avanti altri dispositivi. Va specificato che parliamo di “dispositivi” in generale perché il sistema operativo è modulare, pensato per girare su varie tipologie di dispositivi e non solo su smartphone e tablet.

Smartphone serie HUAWEI Mate 60* serie HUAWEI Mate X5* serie HUAWEI Pura 70* serie HUAWEI Pocket 2* serie HUAWEI Nova 12

Tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2* HUAWEI MatePad Pro 11 (2024)* serie HUAWEI MatePad S 11.5″

Cuffie HUAWEI FreeBuds Pro 3* HUAWEI FreeClip

Smartwatch HUAWEI Watch Ultrimate HUAWEI Watch Ultimate Design Edition serie HUAWEI Watch GT 4

Altri dispositivi indossabili HUAWEI Smart Glasses 2



Molti dei dispositivi sopra-citati (quelli accompagnati da un asterisco accanto al nome) sono già parte del programma beta e saranno i primi a ricevere la versione “stabile” di HarmonyOS NEXT già entro la fine del 2024; per gli altri, sempre entro la fine del 2024, arriverà la beta.

Le aspettative su HarmonyOS NEXT sono altissime, specie considerando che il produttore cinese vuole tornare ai fasti della HUAWEI di un tempo. Solo il tempo ci dirà se il passaggio dalla versione basata su Android alla versione “home made” del sistema operativo sarà indolore o meno: pare che, per rendere meno shockante la transizione, l’azienda possa decidere di offrire dispositivi “dual boot” con Android e HarmonyOS NEXT, almeno in un primo periodo.