Huawei ha lanciato ufficialmente HarmonyOS NEXT Beta alla conferenza HDC 2024. Il nuovo sistema operativo del colosso cinese non è basato su Android e non è propriamente un sistema Linux.

HarmonyOS NEXT ha il microkernel HarmonyOS e supporta solo app native con supporto Huawei Mobile Services (HMS), quindi non ha compatibilità nativa con le app e i file APK della piattaforma Android.

Huawei lancia HarmonyOS NEXT beta

Le immagini della beta mostrano la versione per smartphone di HarmonyOS NEXT, tuttavia funzionerà anche su altri dispositivi.

Huawei afferma che l’architettura completamente nuova migliora le prestazioni complessivamente del 30% e apparentemente la velocità di connettività è aumentata di tre volte, mentre il consumo energetico complessivo è stato ridotto del 20%.

Una delle funzionalità straordinarie di HarmonyOS NEXT è che il sistema operativo promette un’architettura unificata e senza soluzione di continuità che combina strutture locali e cloud, semplificando la condivisione di contenuti tra dispositivi.

Inoltre HarmonyOS NEXT integra funzionalità native di intelligenza artificiale, come la generazione di immagini e l’assistenza alla lettura per le persone con problemi alla vista.

HarmonyOS NEXT promette anche un’esperienza multimediale di alto livello con supporto per Ark Multimedia Engine, Ark Graphics Engine e FFRT che in teoria potrebbe supportare il ray tracing a livello di PC nei giochi.

Al momento HarmonyOS NEXT Beta è disponibile solo in Cina e non siamo sicuri di quali siano i piani di Huawei per il futuro del suo sistema operativo, ma il progetto sembra ambizioso.