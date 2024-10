Nel corso degli ultimi giorni l’informatore UncleKanshan aveva previsto la presentazione ufficiale della nuova serie Huawei nova 13 per il prossimo 22 ottobre. Huawei ha però “bruciato” i tempi, lanciando i preordini per entrambi i modelli, rispettivamente nova 13 e nova 13 Pr0: scopriamone insieme i dettagli e le funzionalità più importanti.

Huawei nova 13: un design famigliare

Nonostante la stessa Huawei non abbia ancora divulgato le specifiche tecniche dei rispettivi modelli, le nuove foto tolgono il velo sui loro design e le rispettive colorazioni. Partiamo prima di tutto da Huawei nova 13, che prende a piene mani dal design del modello immediatamente precedente. Sul lato posteriore troveremo un modulo fotocamere composto da tre sensori, con il principale da 50 megapixel. Lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Purple, Green, Purple e Black, con possibilità di scegliere tra 256 e 512 GB di memoria interna.

Cambio importante per il fratello maggiore Huawei nova 13 Pro, che presenta un comparto fotocamere con ben 4 sensori (di cui uno sarà probabilmente il Laser AF per la messa a fuoco). Sul lato anteriore troviamo invece un punch-hole a forma di pillola in corrispondenza della parte superiore centrale, che ospita al suo interno due sensori: ricordiamo che il precedente nova 12 Pro presentava un sensore ultrawide da 60 megapixel, accompagnato da un teleobiettivo da 8 megapixel, che suggerirebbero una configurazione piuttosto simile per il nuovo modello. Stesse quattro colorazioni previste anche per Huawei nova 13 Pro, che però offrirà anche una variante con 1 TB di memoria interna. Secondo le più recenti indiscrezioni, entrambi i modelli monteranno il chip Kirin 9010, nonostante non sia stato ancora ufficializzato, accompagnato da 12 GB di RAM.

Al momento non conosciamo ancora il listino prezzi di Huawei nova 13 e nova 13 Pro, che verrà sicuramente annunciato il prossimo 22 ottobre, assieme alle specifiche tecniche: non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Huawei, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.