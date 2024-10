Sembra che Google abbia intenzione di portare l’app Pixel Studio su Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a: l’applicazione per la generazione di immagini con intelligenza artificiale è stata lanciata come esclusiva della serie Pixel 9, ma le ultime suggeriscono un possibile ampliamento della disponibilità. Vediamo cosa sappiamo.

Google Pixel Studio in arrivo sulla serie Pixel 8?

Pixel Studio è un’app presentata e lanciata insieme a Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, in compagnia di Pixel Screenshots e Pixel Meteo. Si tratta sostanzialmente di un generatore di immagini attraverso l’intelligenza artificiale: sfrutta il SoC Tensor per trasformare prompt basati su testo in immagini attraverso il modello Imagen 3 di Google; offre all’utente una serie di esempi divisi in categorie, ognuno dei quali può essere utilizzato per una nuova creazione attraverso l’IA generativa.

Il solito Assemble Debug (via Android Authority) ha trovato indizi del possibile arrivo di Pixel Studio sulla precedente generazione, costituita da Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a (che ancora non ha un successore diretto): sul sito APKMirror è infatti spuntato un “APK stub” di Pixel Studio con una nota che indica la provenienza da Google Pixel 8 Pro con Android 15, e da un’analisi più approfondita è saltato fuori che effettivamente lo stesso APK risulta preinstallato sulla serie Pixel 8 dopo l’aggiornamento di ieri.

Non parliamo però di un vero e proprio APK con app funzionante: un “APK stub” risulta sì come l’app che rappresenta ed è effettivamente firmato con le stesse chiavi di sicurezza, ma costituisce essenzialmente un placeholder che non contiene alcun contenuto dell’app stessa, che indirizza gli utenti verso il Google Play Store per il download dell’app completa. Quindi Pixel Studio è a bordo di Pixel 8 Pro, Pixel 8 e Pixel 8a, ma perché gli utenti possano procedere all’installazione effettiva serve ancora un piccolo passo da parte di Big G. Un altro indizio scovato dalla fonte è costituito dalla rimozione del flag “com.google.android.feature.PIXEL_2024_EXPERIENCE“, disponibile finora su tutti i precedenti APK di Pixel Studio.

Se vi state chiedendo se a questo punto possa bastare andare a installare manualmente uno degli APK dell’app Pixel Studio, ci dispiace deludervi: purtroppo le versioni precedenti in circolazione includono il flag che richiede la presenza di uno smartphone della serie Pixel 9. Per il momento non sembra ci siano evidenze su un possibile arrivo dell’applicazione sulla serie Google Pixel 7, Android 15 o meno.

Continuate a seguirci perché sicuramente torneremo a parlarne. Sareste contenti di poter utilizzare Pixel Studio sul vostro Google Pixel 8? Probabilmente servirà solo un po’ di pazienza.