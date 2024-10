Gboard (Google Keyboard) è la tanto premiata e apprezzata tastiera del colosso di Mountain View che si mette a disposizione come strumento ideale per la digitazione del testo, per l’immissione di caratteri speciali anche di altri linguaggi e alfabeti, per la composizione vocale attraverso la funzione voice-to-text, ossia il dettato e per tutte le funzioni extra come GIF, adesivi e emoji, in continuo aggiornamento. Una piccola modifica a Gboard per Android ora aggiunge un selettore di font per offrire agli utenti della tastiera un grado di personalizzazione aggiuntivo.

Google testa un inedito selettore di font nell’app Gboard per Android

Nell’ultima versione beta 14.7 dell’app Gboard, Google sta sperimentando un selettore di font per la sua app tastiera. La nuova opzione è accessibile andando in Impostazioni > Preferenze > Aspetto, dove ora è presente un nuovo menu “Carattere” che offre due opzioni. “Predefinito di Gboard” dovrebbe essere Google Sans Text, mentre “Predefinito di sistema” è ancora Roboto.

Vale la pena chiarire che questa opzione si applica solo ai tasti dell’app Gboard e non a quello che si scrive effettivamente, tuttavia potrebbe essere utile per coloro che desiderano avere un controllo in più sull’aspetto della tastiera di Google.

Il mese scorso Google ha introdotto in Gboard anche un nuovo selettore per le emoji per i dispositivi Android con schermi più grandi, come tablet e smartphone pieghevoli.