Il momento che la community Nothing stava aspettando è finalmente dietro l’angolo: l’azienda tecnologica londinese annuncia oggi che Nothing Phone (2a) Community Edition Project è pronto per il lancio, e mancano solo pochi giorni al debutto.

Nothing Phone (2a) Community Edition Project è pronto per prendere vita

Nothing Phone (2a) ha fatto il suo debutto all’inizio di marzo di quest’anno, e proprio a cavallo tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera vi avevamo parlato di un progetto pensato per coinvolgere la community. Il produttore aveva annunciato una nuova variante piuttosto particolare dello smartphone, che sarebbe stata creata proprio con l’aiuto della community: i più creativi hanno potuto partecipare al progetto composto da quattro fasi, durante le quali l’azienda ha selezionato i migliori candidati che hanno poi potuto collaborare direttamente con il team Nothing.

Le fasi Hardware Design, Wallpaper Design, Packaging Design e Marketing Design si sono concluse tra marzo e luglio, ed è quasi arrivato il momento di scoprire cosa è stata in grado di creare la community Nothing. Sul sito possiamo avere qualche anticipazione attraverso gli annunci dei vincitori delle quattro fasi:

Fase 1 (Hardware Design): Phosphorescence, di Kenta Akasaki & Astrid Vanhuyse

Fase 2 (Wallpaper Design): Connected Collection, di Andrés Mateos

Fase 3 (Packaging Design): Less is More, di Ian Henry Simmonds

Fase 4 (Marketing Design): Find your light. Capture your light, di Sonya Palma

Non dovrebbero esserci cambiamenti per quanto riguarda le specifiche tecniche: dovrebbero rimanere al loro posto lo schermo AMOLED da 6,7 pollici Full-HD+, il SoC MediaTek Dimensity 7200-Pro, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 50 MP e tutto il resto della scheda tecnica.

I vincitori hanno ricevuto un invito a Londra per partecipare all’evento di lancio della nuova versione dello smartphone, e avranno la possibilità di esporre il loro lavoro al mondo. Quando? In base a quanto annunciato proprio oggi dall’azienda, Nothing Phone (2a) Community Edition Project vedrà la luce il prossimo 30 ottobre 2024 alle ore 13:00. Mancano dunque poco più di due settimane e scopriremo finalmente la nuova particolare variante dello smartphone. Cosa vi aspettate? Avete provato a partecipare a una delle fasi di creazione?