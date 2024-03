Nothing ha intenzione di lanciare una nuova variante del suo Nothing Phone (2a), e proprio per questo annuncia il primo progetto di co-creazione di smartphone al mondo: The Community Edition Project. L’azienda londinese sta invitando la propria community a collaborare allo sviluppo di una nuova versione del dispositivo, offrendo agli utenti più creativi la possibilità di dar vita alle proprie idee nel design dell’hardware, negli sfondi, nel packaging e nel marketing.

Nothing lancia The Community Edition Project per un nuovo Phone (2a)

Nothing Phone (2a) è disponibile sul mercato da qualche giorno nelle colorazioni Black, Milk e White e nelle versioni 8-128 GB e 12-256 GB: il nuovo smartphone di fascia media è stato svelato a inizio marzo, con preordini aperti dalla data di presentazione stessa. A quanto pare però l’azienda vuole proporre una nuova variante attraverso The Community Edition Project, un’iniziativa congiunta con i membri della community per progettare, costruire, confezionare e lanciare una nuova versione di Phone (2a).

I prodotti Nothing sono tutti stati lanciati tenendo conto del parere della community, ma questa volta l’azienda si vuole spingere oltre: il nuovo progetto vuole creare qualcosa di ancora più speciale sfruttando il talento dei fan più creativi. In 6 mesi e 4 fasi, l’azienda raccoglierà le candidature per la progettazione della “versione definitiva” di Phone (2a), e i vincitori di ogni fase potranno collaborare direttamente con il team di Nothing per dare vita alle loro creazioni.

“Crediamo in un futuro in cui i confini di ciò che è un’azienda e ciò che è la sua community saranno superati e, si spera, diventeranno una cosa sola. In futuro, forse la community potrà anche contribuire al codice di Nothing OS o creare altri prodotti con noi. Dobbiamo credere nelle persone e nella democratizzazione dell’informazione e della conoscenza. Credo che questa sarà una grande opportunità per espandere la nostra community. Si tratta di un progetto di collaborazione di design e marketing che sono certo attirerà molte nuove menti creative. Sono entusiasta di vedere cosa costruiremo insieme“, ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing.

Ecco in cosa consistono più precisamente le 4 fasi:

Hardware Design (marzo): dedicata alla creazione di un nuovo look per l’hardware di Phone (2a); il vincitore potrà collaborare col team di design industriale per dare vita alla propria idea. Wallpaper Design (maggio): dedicata alla progettazione di una serie di sfondi che si vadano a integrare perfettamente con il design dell’hardware scelto; la collezione vincente sarà preinstallata su Phone (2a) – Community Edition. Packaging Design (giugno): l’occasione per dar vita a un design della confezione che crei un’esperienza di unboxing che unisca il design dell’hardware e dello sfondo delle prime due fasi. Marketing Design (luglio): si chiude con la possibilità di ideare e presentare una proposta creativa per il marketing del nuovo smartphone. Con il supporto del team Brand & Creative di Nothing, i membri della community svilupperanno un’identità visiva e una serie di risorse da utilizzare per promuovere lo smartphone quando sarà in vendita.

Al termine del progetto, i vincitori saranno invitati a Londra per partecipare all’evento di lancio del Community Edition, e avranno la possibilità di esporre il loro lavoro al mondo e lanciare ufficialmente il dispositivo. Una volta aperte le candidature, gli utenti potranno caricare immagini, video e altri contenuti a supporto che mostrino più nel dettaglio le loro idee. Quando si sarà chiuso il periodo di iscrizioni, partiranno le votazioni: sarà la community stessa a mostrare il proprio sostegno alle proposte ritenute più interessanti.

Per tutti i dettagli e per procedere con l’iscrizione al Progetto Community Edition potete seguire questo link. Le candidature si apriranno il 26 marzo 2024, ma potete già premere su “Iscriviti” per ricevere una notifica quando sarà il momento.

