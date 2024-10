Continuano ad arrivare anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S25, questa volta riguardanti lo schermo. Ricordate i problemi segnalati con la serie Samsung Galaxy S24 relativi alla “granulosità” del pannello in alcune situazioni con bassa luminosità? Sembra che con i prossimi modelli questo non accadrà.

Samsung Galaxy S25 avrà uno schermo “fantastico”: niente grana

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra arriveranno all’inizio del 2025, probabilmente durante il mese di gennaio. Come abbiamo visto in questi giorni, una delle novità più attese che porteranno i prossimi flagship sarà la One UI 7 con Android 15, che potrebbe essere proposta direttamente nella versione One UI 7.1 (qui un’immagine in anteprima).

Come ogni anno sta tenendo banco la questione riguardante il chip che sarà utilizzato sui nuovi modelli: dopo una gamma Galaxy S23 interamente caratterizzata da chipset Qualcomm, quest’anno il SoC Snapdragon (8 Gen 3, per la precisione) è stato montato solo dal modello Ultra (Galaxy S24 Ultra), mentre Galaxy S24 e Galaxy S24+ hanno dovuto “accontentarsi” del chipset Exynos 2400.

La questione del dualismo Exynos-Snapdragon che perdura ormai da anni potrebbe essere interrotta da un terzo “incomodo”: si tratta di MediaTek, che secondo le indiscrezioni potrebbe fornire i SoC almeno per una parte della gamma Galaxy S25. Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa Samsung ha lanciato i tablet Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra proprio con un chip della casa cinese (MediaTek Dimensity 9300+ per la precisione).

Manca ancora qualche mese prima della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25, quindi c’è tutto il tempo per tante anticipazioni. Quest’oggi ci soffermiamo in particolare sul display: niente ulteriori informazioni su diagonali o funzionalità, ma solo una precisazione da parte di Ice universe, fonte notoriamente ben informata. Gli schermi della prossima serie di flagship non dovrebbero differenziarsi particolarmente da quelli dei modelli di quest’anno, ma dovrebbero lasciare indietro una questione ritenuta da alcuni fastidiosa.

I pannelli della serie Galaxy S24 restituiscono in alcuni casi una texture “granulosa” con bassi livelli di luminosità, in particolare con tema scuro e schermate grigie. La fonte sostiene che questo non accadrà con la serie Galaxy S25, il cui schermo risulterà “fantastico”.

Purtroppo per il momento non sono stati anticipati ulteriori dettagli: siamo però sicuri che nelle prossime settimane avremo modo di tornare sull’argomento. Cosa vi aspettate dalla serie Samsung Galaxy S25?

In copertina Samsung Galaxy S24+