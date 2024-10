Nonostante non sia dietro l’angolo, le indiscrezioni su Samsung Galaxy S25 sono in aumento. Dopo i presunti design e dimensioni, ora un noto leaker immagina come sarebbe Samsung Galaxy S25 Ultra con la nuova One UI 7.

Nel frattempo sono emerse ulteriori indiscrezioni anche sul chipset che animerebbe questa serie di smartphone Android.

Ecco una presunta anteprima della One UI 7 su Samsung Galaxy S25

Il noto informatore Ice Universe ha condiviso su X un’immagine del nuovo centro di comando che si ottiene scorrendo dal lato destro della schermata iniziale (le notifiche separate si trovano sulla sinistra).

I cursori del volume e della luminosità sono più vicini alla punta delle dita, mentre Wi-Fi e Bluetooth restano in alto. L’immagine corrisponde alla versione beta della nuova One UI vista in esecuzione su Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 potrebbe puntare tutto sui chipset Snapdragon

Con la serie Samsung Galaxy S24, l’azienda sudcoreana è tornata a usare chipset Qualcomm o Exynos a seconda del mercato di destinazione. Ora sembra che Samsung potrebbe tornare di nuovo ad adottare chip Snapdragon per tutte le regioni in cui verrà commercializzata la serie Galaxy S25. In questo caso la gamma utilizzerebbe esclusivamente il chipset Snapdragon 8 Gen 4.

Secondo precedenti speculazioni Samsung potrebbe anche dover prendere in considerazione l’utilizzo di chipset MediaTek, in quanto lo Snapdragon 8 Gen 4 potrebbe essere troppo costoso.

In copertina: Samsung Galaxy S24 Ultra