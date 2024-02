Sembra che la serie Samsung Galaxy S24 stia riscuotendo un buon successo agli occhi del pubblico, con numeri che potrebbero superare facilmente quelli dei modelli dello scorso anno. Questo non significa però che per i nuovi smartphone stia andando proprio tutto per il verso giusto: dopo le lamentele di alcuni utenti che ritengono i colori offerti dal pannello troppo “sbiaditi”, stanno arrivando segnalazioni di qualche problema di diverso genere, sempre legato al display.

Problemi al display per alcuni Samsung Galaxy S24

Samsung ha già risposto qualche giorno fa alle critiche riguardanti i colori dei pannelli della serie Galaxy S24, ritenuti da alcuni troppo sbiaditi: il produttore ha precisato di aver regolato i colori e la luminosità per fornire una visione più accurata e confortevole durante l’utilizzo, apportando modifiche alla tecnologia del display per fornire un’esperienza visiva più naturale. Gli utenti abituati a utilizzare la Modalità schermo “Vivida” sui precedenti smartphone della casa di Seoul potrebbero dunque notare delle differenze nei colori.

Mettendo da parte la questione, che per Samsung non è dunque un vero problema (potrebbe comunque arrivare uno slider per la regolazione manuale), stanno arrivando altre segnalazioni legate ai display della serie Galaxy S24. Alcuni possessori lamentano una texture “granulosa”, visibile soprattutto sulle schermate grigie e scure: il thread su Reddit pare ben popolato, con diversi utenti che sembrano aver riscontrato il problema (al sondaggio hanno partecipato alcune centinaia di utenti).

Sempre su Reddit, un utente ha deciso di dare un’occhiata più da vicino alla questione utilizzando un microscopio. A quanto pare, il suo Galaxy S24 Ultra offre un’intensità dei subpixel non uniforme al 10% della luminosità, che va a migliorare passando al 30%, al 50% e così via, per arrivare poi a sparire. In aggiunta, alcuni segnalano di notare del color banding sui pannelli, con delle bande che compaiono ad esempio utilizzando alcune schermate di test. Quest’ultimo problema pare affliggere meno utenti, ma possiamo vederne un esempio nell’immagine comparativa qui sotto (S24 a destra).

In entrambi i casi non è ben chiaro se si tratti di qualcosa risolvibile lato software o di riconducibile a problemi hardware dei pannelli OLED utilizzati sulla serie Samsung Galaxy S24. Vi ricordiamo che i tre flagship montano display Dynamic AMOLED 2X da 6,2, 6,7 e 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ o QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, Vision Booster, luminosità di picco di 2600 nit e PWM Dimming a 492 Hz. Solo il modello Ultra offre il vetro protettivo Corning Gorilla Glass Armor, che come abbiamo visto qui e nelle nostre recensioni offre riflessi particolarmente ridotti.

Per fare qualche prova sul vostro Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra potete recarvi qui, ad esempio. Se avete notato qualcuno di questi problemi, vi consigliamo di farlo presente a Samsung attraverso i soliti canali di assistenza.

