Giornata ricca di aggiornamenti in casa Samsung: dopo quanto visto ieri, quest’oggi sono in distribuzione novità per Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A13. Andiamo a scoprire insieme quali sono i cambiamenti in rollout.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, che in queste ore stanno ricevendo in Italia le patch di sicurezza di ottobre 2024. I firmware in distribuzione sono i S92*BXXS3AXI8 e richiedono un download piuttosto corposo (460 MB).

Le novità non sembrano essere molte, nonostante i quasi 500 MB di aggiornamento. Il changelog parla solamente di novità di sicurezza: più precisamente, come spiegato da Samsung nel suo bollettino, le patch di ottobre vanno a correggere 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy (SVE).

I flagship hanno ricevuto da qualche settimana le novità della One UI 6.1.1 (pur restando alla dicitura 6.1), e per cambiamenti più importanti dovremo attendere l’arrivo della One UI 7.0. Come abbiamo visto, quest’ultima arriverà in beta entro la fine dell’anno per gli sviluppatori, ma è prevista anche una beta pubblica prima del rilascio della versione stabile; sicuramente non vedremo quest’ultima prima del lancio della serie Samsung Galaxy S25, previsto per gennaio 2025.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold6, Z Fold5 e Z Flip5

Aggiornamenti simili in distribuzione per Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Gli smartphone pieghevoli stanno accogliendo anche in Italia i firmware F956BXXS1AXI3, F946BXXS3DXI9 e F731BXXS3DXI9 con le patch di sicurezza di ottobre 2024. Probabile un avvio del rollout anche per Galaxy Z Flip6 nel giro di qualche ora.

Le novità sono sostanzialmente le stesse descritte qui sopra per la serie Galaxy S24, con un download richiesto oltre i 400 MB: l’update va a correggere 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo in generale (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e 12 che interessano solo la gamma Samsung Galaxy (SVE). Per il resto non sono segnalati ulteriori cambiamenti: tutti e tre i pieghevoli possono già contare sulla One UI 6.1.1 (Z Fold6 sin dal lancio) e sulle sue novità.

Tanti cambiamenti sono attesi con la One UI 7.0, ma dovremo quasi certamente attendere almeno i primi mesi del 2025 per avere una versione stabile.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A33 5G

Novità lato sicurezza anche per Samsung Galaxy A33 5G, ma in questo caso torniamo al mese scorso: lo smartphone di fascia media sta infatti accogliendo in questi giorni il firmware A336BXXSAEXI8 con le patch di sicurezza di settembre 2024.

Come abbiamo visto nel bollettino diffuso da Samsung, le patch del mese scorso vanno a correggere 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung); tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A13

Chiudiamo per ora gli aggiornamenti della casa di Seoul con Samsung Galaxy A13, che sta ricevendo le patch di sicurezza di ottobre 2024. La distribuzione riguarda per il momento solo il modello 4G e alcuni mercati asiatici, ma siamo sicuri che si allargherà a livello globale e alla versione 5G nel giro di qualche giorno.

Il firmware in rollout è il A135FXXS9EXI2 e integra le novità lato sicurezza di cui abbiamo già parlato più su, ossia le correzioni a poco più di 40 vulnerabilità tra CVE, comuni al sistema operativo, e SVE, specifiche per i modelli Samsung. Non vengono segnalati ulteriori cambiamenti, ma il produttore potrebbe aver integrato bugfix o perfezionamenti di stabilità non specificati nel changelog.

Galaxy A13 è uscito con Android 12 e ha già ricevuto due major update: rimarrà dunque ad Android 14. Il successore, Galaxy A14, può contare su un supporto simile, mentre Galaxy A15 e Galaxy A16 verranno aggiornati rispettivamente per quattro e addirittura sei versioni del robottino.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Z Fold6, Z Fold5, Z Flip5, A33 5G e A13

Per controllare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy A33 5G e Galaxy A13 potete recarvi nelle impostazioni di sistema: vi basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche provare con Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC. In caso di esito negativo, non preoccupatevi: basterà riprovare tra qualche ora o giorno.