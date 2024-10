Nel corso delle ultime ore, la divisione olandese del sito ufficiale di Samsung ha di fatto confermato ufficialmente Samsung Galaxy A16 5G, il nuovo modello di smartphone entry-level della compagnia, rumoreggiato ormai da diverse settimane: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali caratteristiche.

Samsung Galaxy A16 5G: chip Exynos, 6 anni di aggiornamenti e non solo

Una delle caratteristiche salienti del nuovo modello di smartphone consiste sicuramente nella garanzia, da parte della compagnia, per 6 anni di aggiornamenti principali Android. Considerando che Samsung Galaxy A16 5G sarà dotato di Android 14 al suo interno, sarà dunque garantito fino all’arrivo di Android 20, o comunque qualsiasi versione in uscita nel 2030.

Il nuovo modello presenta la certificazione IP54 che ne garantisce la resistenza rispettivamente contro acqua e polvere: nonostante non sia una certificazione IP67 o IP68, attualmente appannaggio esclusivo dei top di gamma Samsung, si tratta comunque di una caratteristica sorprendente per un dispositivo entry-level.

Parlando di misure, Samsung Galaxy A16 5G presenta un peso di 200 grammi spessore di 7,9 millimetri, che conferma dunque l’assenza di un’uscita da 3,5 millimetri per le cuffie. Al suo interno troviamo una batteria da 5000 mAh di capacità e 25 W di potenza per la ricarica, che alimenta un processore Exynos 1330 abbinato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La memoria interna potrà essere ulteriormente ampliata ad un massimo di 1,5 TB, grazie al supporto alle microSD, risultando un significativo passo in avanti rispetto alle precedenti generazioni, che supportavamo microSD con limite massimo fissato a 1 TB.

Nel caso del comparto fotocamere troviamo un sensore principale da 50 megapixel, abbinato a un sensore ultrawide da 5 megapixel, e infine un sensore da 2 megapixel per le macro. Anteriormente troviamo invece un sensore da 13 megapixel, racchiuso all’interno di un notch di tipologia Infinity-U. Il display Super AMOLED presenta una diagonale da 6,7 pollici, con frequenza d’aggiornamento da 90 Hz e risoluzione Full HD+.

Samsung Galaxy A16 5G sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Blue Black, Light Gray, Gold e Light Green, ad un prezzo non ancora specificato. Non conosciamo ancora una data d’uscita ufficiale, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.