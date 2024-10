Con il rilascio di Android 15, Google ha aggiunto un modo per passare dalla vecchia barra delle applicazioni persistente a quella più recente transitoria, ottimizzando l’esperienza sia per i dispositivi pieghevoli che per i tablet.

Entrambe le versioni della barra delle applicazioni fanno parte dell’app di avvio del sistema, quindi le app mostrate sono sincronizzate con il dock della schermata iniziale. Sui dispositivi Google Pixel la barra delle applicazioni Android mostra attualmente fino a sei app aggiunte al dock e due app suggerite.

Sebbene le app suggerite da Pixel Launcher siano basate sulle app utilizzate di recente, si basano anche su quelle utilizzate più di frequente e sulle routine, pertanto la barra delle applicazioni potrebbe non mostrare sempre le app utilizzate più di recente, il che costringerebbe l’utente ad aprire il cassetto delle app, la schermata delle app recenti o a scorrere verso destra sulla maniglia di navigazione per passare a un’altra app.

La barra di Android 15 potrebbe visualizzare le due app utilizzate più di recente

Analizzando il codice di Android 15 QPR1 Beta 2, il noto informatore Mishaal Rahman ha scovato una nuova funzionalità che sostituisce le due app suggerite con le due utilizzate di recente sulla barra delle applicazioni.

Google non ha ancora abilitato questa funzionalità e non è detto che l’azienda lo farà. Produttori di dispositivi Android come OnePlus e Samsung evidenziano già le app utilizzate di recente nella barra delle applicazioni, ma l’introduzione di questa modifica in AOSP avvantaggerebbe i tablet e i dispositivi pieghevoli dei produttori che non hanno implementato una loro soluzione.