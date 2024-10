Se state cercando un nuovo smartphone Android state probabilmente aspettando con trepidazione gli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon, ma le proposte non mancano anche altrove: quest’oggi vi parliamo infatti delle nuove offerte del Google Store, che comprendono sconti per alcuni bundle e credito in regalo e che coinvolgono modelli come Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8a e non solo.

Le offerte del Google Store anticipano Amazon: ecco sconti e crediti per i Pixel

Da oggi fino al 17 ottobre 2024 sono disponibili nuove offerte sul Google Store che coinvolgono la maggior parte della gamma smartphone. Partiamo dagli ultimi arrivati, ossia Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, con i quali è possibile ottenere un credito tra i 100 e i 150 euro da spendere successivamente, indipendentemente dalla versione o dalla colorazione scelta. Più precisamente:

Una volta aggiunto uno dei suddetti smartphone al carrello, noterete una dicitura su sfondo verde che conferma l’omaggio. Google invierà una notifica via email relativa all’aggiunta del credito sull’account entro entro 24 ore dalla spedizione, e il credito scadrà dopo un anno dall’emissione.

Se siete interessati a uno dei modelli della gamma precedente, ossia Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro e Google Pixel 8a (Pixel 9a è atteso prima del previsto, ma è ancora distante), allora potreste approfittare degli sconti sui bundle composti da smartphone e cuffie wireless. Più precisamente:

Dopo aver aggiunto lo smartphone al carrello, scorrete nell’elenco degli accessori consigliati fino a trovare le cuffie: vedrete un prezzo di 0 euro, e con l’aggiunta vi sarà anche attivato uno sconto sullo smartphone stesso. In questo modo potreste acquistare i bundle non solo con le cuffie in regalo, ma anche con uno sconto aggiuntivo sullo smartphone (altrimenti a prezzo pieno). Anche questa iniziativa è valida da oggi fino alle 23:59 del 17 ottobre 2024.

Per scoprire tutte le attuali proposte del Google Store potete seguire i link specifici qui sopra oppure quello qui in basso.