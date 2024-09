Google Calendar è il software dedicato alla gestione del calendario sviluppato dal colosso di Mountain View, ci permette di tenere traccia dei nostri vari impegni e ricorrenze, consentendoci di semplificare la gestione della nostra quotidianità beneficiando di una maggiore organizzazione.

Come accade per altri servizi, l’azienda implementa ciclicamente nuove funzioni e migliorie nell’app in questione, a titolo di esempio abbiamo visto negli ultimi tempi come l’app abbia ricevuto un nuovo strumento per gli appuntamenti, come l’applicazione si sia evoluta sugli smartwatch equipaggiati con Wear OS, come Google abbia introdotto un carosello di mesi nella parte inferiore della panoramica, come a breve l’app potrebbe farvi scegliere quali festività visualizzare e quali no, come siano state introdotte nuove funzioni per la pianificazione degli appuntamenti, o ancora alcune novità nel design e nell’accessibilità.

Oggi invece, grazie a quanto individuato da assembledebug, scopriamo insieme un restyling visivo che potrebbe fare la sua comparsa nel prossimo futuro.

Google Calendar potrebbe ricevere presto dei nuovi “flairs”

Il termine “flairs” potrebbe non dire molto alla maggior parte degli utenti, si tratta di quelle immagini che vengono inserite in Calendar in base ad alcune parole chiave, con lo scopo di personalizzare maggiormente l’esperienza d’uso e renderla più gradevole dal punto di vista estetico; quando per esempio fissate un appuntamento dal dentista vedrete un’immagine raffigurante dentifricio e spazzolino, o ancora una torta di compleanno per l’evento in questione e così via.

In Google Calendar anche i mesi hanno i propri flairs, ognuno con uno stile unico e personalizzato per riflettere il cambiamento delle stagioni e le festività; lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato alcune novità in questo frangente nella versione 2024.38.0-677549254-release di Google Calendar per Android. Sembra che Google abbia intenzione di implementare un set completamente nuovo di flairs per tutti i tipi di eventi, quelli mensili e altri più specifici per gli eventi quotidiani, come potete notare dalle immagini qui sotto.

Non è chiaro al momento quando i nuovi flairs verranno resi disponibili per tutti gli utenti, ma è lecito presumere che faranno la loro comparsa con uno dei prossimi aggiornamenti; per quanto non aggiungano alcuna funzionalità a Calendar si tratta comunque di un gradito aggiornamento dal punto di vista estetico. Qualora foste curiosi di scoprire quali termini specifici comportano la comparsa delle immagini all’interno dell’app, potete consultare questo elenco su GitHub.