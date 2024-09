La serie Samsung Galaxy S24 inizia a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2024. I flagship del produttore hanno accolto pochi giorni fa l’aggiornamento con le novità della One UI 6.1.1 (anche se la versione resta “6.1”), ma con quest’ultimo erano rimasti alle patch di agosto: vediamo quali sono i cambiamenti e come procedere con l’update.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

A distanza di pochi giorni dall’aggiornamento con le novità della One UI 6.1.1 la serie Samsung Galaxy S24 inizia ad accogliere le patch di sicurezza di settembre 2024. Diversamente dal solito, le più recenti correzioni di sicurezza vengono proposte per ora solo su Galaxy S24 Ultra e non via OTA: per procedere con l’installazione è per il momento necessario passare attraverso Smart Switch, il servizio che consente di installare aggiornamenti in modo integrale (il peso è infatti di più di 16 GB) dopo aver collegato lo smartphone al PC (Windows o macOS).

Il firmware segnalato è il S928BXXS3AXI1, e come prevedibile non porta ulteriori novità: sono state solamente integrate le più recenti patch, che come abbiamo visto nel bollettino diffuso dal produttore comprendono la correzione a 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung); tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde.

Non potevamo di certo aspettarci chissà quali cambiamenti: del resto sono appena arrivate le novità della One UI 6.1.1, concentrate sull’intelligenza artificiale Galaxy AI (ma non solo), e il produttore è attualmente focalizzato sui tanti cambiamenti della One UI 7.0 basata su Android 15. Quest’ultima dovrebbe arrivare in beta entro qualche giorno proprio a partire dalla serie Galaxy S24, ma purtroppo anche quest’anno gli utenti italiani dovrebbero rimanere esclusi.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Nel momento in cui stiamo scrivendo, come anticipato, l’update con le patch di settembre pare disponibile solo sul modello Ultra e tramite Smart Switch, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni si allargherà e sarà distribuito per tutti via OTA.

Se avete fretta di installarlo potete seguire questo link e scaricare l’applicazione sul PC: ricordatevi che serve anche disporre dell’app a bordo dello smartphone, scaricabile gratuitamente su Google Play Store o Galaxy Store.