Google Wallet è l’app del colosso di Mountain View che funge da portafoglio digitale, consente di effettuare pagamenti tramite NFC, archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo, permettendo di fatto all’utente di dimenticare il portafoglio ed effettuare i pagamenti di cui necessita sfruttando lo smartphone o lo smartwatch.

Considerata l’importanza del servizio, oltre alla sua utilità e all’apprezzamento da parte degli utenti, Google investe diverse risorse nel miglioramento di Wallet, negli ultimi mesi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto novità per le notifiche dei pagamenti, come il servizio abbia tagliato il supporto alle vecchie versioni di Android e Wear OS per questioni di sicurezza, come sia stata migliorata la gestione dei metodi di pagamento su Android, come siano state aggiunte svariate nuove funzioni, come il servizio abbia ricevuto un nuovo sito e una nuova scorciatoia, come fornisca la possibilità di funzionare anche in assenza di connessione Internet, come in futuro sarà possibile aggiungere biglietti del cinema e carte d’imbarco in modo automatico, come permetta di archiviare manualmente biglietti e tessere fedeltà, come abbia anche ricevuto alcuni miglioramenti lato sicurezza, come anche nel Bel Paese sia stata resa disponibile la versione web del servizio, come sia in arrivo una nuova scorciatoia per le impostazioni rapide, o ancora come in alcuni mercati sia stata ampiamente estesa la disponibilità dell’opzione “Tutto il resto”.

Quest’oggi, grazie a quanto individuato dall’instancabile assembledebug, scopriamo insieme qualche dettaglio su una possibile futura novità in arrivo per Google Wallet.

Google Wallet potrebbe facilitarvi la vita con un nuovo strumento di importazione in blocco

La comodità di un servizio come Google Wallet è innegabile, nonché sotto gli occhi di tutti, nonostante ciò può succedere che per diversi motivi (come la mancanza di tempo a disposizione) alcuni utenti non riescano a sfruttare a pieno le funzionalità offerte dal servizio, finendo magari per utilizzarlo esclusivamente per i pagamenti e per poche tessere fedeltà.

Può succedere infatti di non avere tempo di trasferire tutte le nostre carte all’interno dell’app, lasciandole di conseguenza all’interno del portafoglio e rischiando magari di non averle a disposizione quando servono; Google sembra aver trovato un modo per risolvere questo inconveniente, almeno stando a quanto individuato dallo sviluppatore citato in apertura.

Analizzando il codice della nuova build 24.35.672648184 di Wallet infatti, sono emerse alcune interessanti stringhe di codice che fanno riferimento ad una potenziale nuova funzione:

<string name=”bulk_import_acknowledgement_accept_button”>I’m in</string>

<string name=”bulk_import_acknowledgement_cancel_button”>No, thanks</string>

<string name=”bulk_import_acknowledgement_title”>Bulk import acknowledgement page</string>

<string name=”bulk_import_review_add_button”>Add</string>

<string name=”bulk_import_review_title”>Add passes</string>

<string name=”bulk_import_tip_action”>Get started</string>

<string name=”bulk_import_tip_title”>Add passes from photos on this device</string>

Come potete notare, sembra che il colosso di Mountain view stia lavorando ad una nuova funzionalità per aggiungere carte in blocco alla propria applicazione, le parti di codice individuate non forniscono particolari dettagli sul possibile funzionamento, anche perché per il momento la novità non risulta attivabile nemmeno per vie traverse, ad ogni modo sembra che l’azienda possa implementare in Wallet una funzione in grado di analizzare automaticamente le immagini salvate sul dispositivo, esaminandole per individuare quelle che contengono il tipo di carte e pass supportati dall’app.

Se così fosse, ovviamente, l’utente dovrebbe comunque avere facoltà di disattivare la funzionalità in questione per motivi di privacy, dovendo al contempo fornire esplicitamente il proprio consenso qualora decidesse di utilizzarla. Per il momento non ci sono informazioni circa le eventuali tempistiche di rilascio, bisognerà attendere per saperne di più.