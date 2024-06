Tra i servizi che il colosso di Mountain View offre ai propri utenti figura Google Wallet, l’applicazione dedicata ci permette di dimenticare il portafoglio ed effettuare i pagamenti di cui necessitiamo utilizzando il telefono o lo smartwatch (visto che l’app funge da portafoglio digitale e consente di effettuare pagamenti tramite NFC), ma consente anche di archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo.

Considerata l’importanza del servizio, oltre alla sua utilità e all’apprezzamento da parte degli utenti, Google investe diverse risorse nel miglioramento di Wallet, negli ultimi mesi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come il servizio abbia tagliato il supporto alle vecchie versioni di Android e Wear OS per questioni di sicurezza, come sia stata migliorata la gestione dei metodi di pagamento su Android, come siano state aggiunte svariate nuove funzioni, come il servizio abbia ricevuto un nuovo sito e una nuova scorciatoia, come fornisca la possibilità di funzionare anche in assenza di connessione Internet, come in futuro sarà possibile aggiungere biglietti del cinema e carte d’imbarco in modo automatico, come permetta di archiviare manualmente biglietti e tessere fedeltà e come abbia anche ricevuto alcuni miglioramenti lato sicurezza.

Insomma le novità per Google Wallet non mancano e, nelle ultime ore, ha iniziato ad apparire un’ulteriore funzione già annunciata dall’azienda sul finire dello scorso anno; scopriamo insieme di cosa si tratta.

Google Wallet inizia ad implementare le notifiche dirette

Alcuni di voi potrebbero ricordare come lo scorso anno vi avessimo già anticipato l’arrivo della novità in questione, utilizzando l’app di Google Wallet per effettuare un pagamento, a distanza di qualche minuto siamo soliti ricevere un’apposita notifica che riepiloga la transazione effettuata, includendo informazioni come la cifra spesa, la carta utilizzata (con numero parziale) e il nome del negozio; finora le notifiche di Google Wallet non erano inviate dalla stessa app, bensì dai Google Play Services, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sotto, all’apertura dell’app Google Wallet siamo stati accolti da una richiesta di consenso per la ricezione delle notifiche da parte dell’app, con tanto di messaggio in bella vista che recita: “Non perderti aggiornamenti importanti. Ricevi notifiche quando effettui acquisti, ricevi aggiornamenti sui voli e altro ancora“.

Cliccando sulla voce “Gestisci le notifiche di Wallet“, veniamo rimandati ad una pagina delle impostazioni di sistema dove possiamo prendere visione delle sei categorie di notifiche di cui l’app dispone (ed eventualmente disattivarle):

Suggerimenti : ottieni informazioni utili su come utilizzare al meglio Google Wallet.

: ottieni informazioni utili su come utilizzare al meglio Google Wallet. Acquisti : visualizza i dettagli della transazione dopo aver effettuato un acquisto.

: visualizza i dettagli della transazione dopo aver effettuato un acquisto. Pass : ricevi aggiornamenti su eventi, voli e altri pass.

: ricevi aggiornamenti su eventi, voli e altri pass. Trasporti pubblici : rimani aggiornato sulla tua attività di trasporti pubblici.

: rimani aggiornato sulla tua attività di trasporti pubblici. Aggiornamenti e avvisi : ricevi avvisi su problemi relativi ai metodi di pagamento, chiavi digitali dell’auto e altro ancora.

: ricevi avvisi su problemi relativi ai metodi di pagamento, chiavi digitali dell’auto e altro ancora. Campagne promozionali : ottieni le informazioni più recenti sulle campagne promozionali e sui premi e progressi associati.

La novità in questione dovrebbe essere in fase di distribuzione per tutti gli utenti, noi al momento la visualizziamo con i Google Play Services versione 24.20.13 (190400-633713831) e l’app Google Wallet versione 24.18.633340707; qualora voleste controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti, vi lasciamo qui sotto i badge per il Google Play Store.

Google Wallet

Google Play Services