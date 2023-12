Non esiste alcuna garanzia che sarà disponibile una connessione Internet stabile ovunque si vada e quindi è lecito chiedersi se è possibile effettuare un pagamento contactless offline tramite Google Wallet.

In pratica Google Wallet consente di effettuare pagamenti anche senza una connessione dati poiché genera un certo numero di chiavi univoche monouso sul dispositivo che vengono utilizzate dal lettore per verificare le informazioni di pagamento subito dopo che sono stati trasmessi dallo smartphone Android via NFC.

Google Wallet può funzionare anche offline

Dal momento che la chiave univoca monouso non viene generata da un server, la transazione può essere autorizzata anche offline.

Tuttavia potrebbero insorgere problemi se si rimane offline per un lungo periodo, in quanto la riserva di codici potrebbe esaurirsi e in tal caso le carte in Google Wallet potrebbero non essere più disponibili.

Visto che è improbabile che si effettuino pagamenti NFC in luoghi dove potrebbe mancare la connessione per lunghi periodi possiamo dire che è inutile preoccuparsi.

Tramite la pagina di supporto Google fa notare che la connessione a Internet ogni paio di giorni manterrà piena la riserva di codici, il che consentirà di utilizzare Google Wallet praticamente sempre.

