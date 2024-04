Tra i vari servizi che il colosso di Mountain View offre ai propri utenti c’è Google Wallet, l’app sviluppata dall’azienda che funge da portafoglio digitale e consente di effettuare pagamenti tramite NFC utilizzando lo smartphone; si tratta di un servizio estremamente comodo e utile non solo perché ci permette di dimenticare il portafoglio ed effettuare i pagamenti di cui necessitiamo utilizzando il telefono o lo smartwatch, ma anche perché nell’app in questione possiamo archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo.

Google Wallet non è certo l’unica applicazione della sua tipologia disponibile per i nostri smartphone, ma vanta alcune caratteristiche che la concorrenza non fornisce come per esempio la possibilità di funzionare anche in assenza di connessione Internet, in futuro potrà aggiungere biglietti del cinema e carte d’imbarco in modo automatico, permette di archiviare manualmente biglietti e tessere fedeltà e di recente ha anche ricevuto alcuni miglioramenti lato sicurezza.

Quest’oggi vediamo insieme due novità per il servizio offerto da Google, Wallet riceve infatti un nuovo sito web e una nuova scorciatoia per le homescreen dei nostri smartphone; diamo un’occhiata.

Google Wallet ha un nuovo sito web con il quale accedere ai pass e alla cronologia delle transazioni

Fino a questo momento Google Wallet è stato disponibile esclusivamente tramite la classica app mobile, ma sembra che l’azienda abbia deciso ora di predisporre anche un apposito sito web grazie al quale gli utenti potranno accedere ai pass e alla cronologia delle transazioni.

Visitando il nuovo sito seguendo questo link, dovreste essere accolti da un messaggio che recita “Ti diamo il benvenuto in Google Wallet. Ora puoi gestire metodi di pagamento e pass, aggiornare le impostazioni di Wallet e Google Pay e visualizzare le transazioni recenti, tutto in un unico posto“. Perché utilizziamo il condizionale? Perché attualmente per quanto ci riguarda, tentando di visitare il sito web in questione, alcuni in redazione vengono accolti da un messaggio di errore che recita “I tuoi dati di pagamento non sono disponibili su questo sito web. I tuoi dati di pagamento sono disponibili nel tuo Account Google. Vai al tuo account Google“. Ad ogni modo nell’immagine poco sotto potete vedere l’aspetto del nuovo sito web.

Potete navigare nel sito tramite l’apposito menù sul lato sinistro, dove potete trovare le sezioni Metodi di pagamento (carte di credito e di debito), Pass (carte fedeltà, carte d’imbarco, biglietti per concerti e altro), Transazioni (pagamenti, acquisti e altre transazioni effettuate con Google Pay) e Impostazioni.

Google Wallet sta per ricevere una nuova scorciatoia per la homescreen

Passiamo ora alla seconda novità del servizio dedicato ai pagamenti offerto dalla società, Google Wallet è al momento provvista di una scorciatoia che permette esclusivamente di essere reindirizzati alla pagina delle impostazioni dell’app, oppure di mettere in pausa quest’ultima; nelle ultime ore però alcuni hanno iniziato a visualizzare una novità nella scorciatoia dedicata al servizio in questione.

Le immagini che potete vedere poco sotto ci mostrano la differenza tra la vecchia scorciatoia e quella nuova: quest’ultima vanta ora la possibilità, premendo a lungo sull’icona dell’app, di visualizzate le scorciatoie per le carte di credito e debito memorizzate; grazie a ciò l’utente può ora trascinarla in un punto della schermata iniziale per creare un’icona permanente, circostanza utile per chi è solito utilizzare più carte.

La novità in questione non sembra al momento essere largamente disponibile, dovrebbe comunque essere attivata lato server quindi basterà pazientare un po’ per poterne usufruire.