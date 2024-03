Google Wallet gestisce in maniera automatica l’archiviazione dei biglietti una volta sopraggiunta la loro data di scadenza, ma adesso — in aggiunta a questa funzione presente già da diverso tempo — l’app ha aggiunto una nuova opzione che permette di archiviare manualmente biglietti e tessere fedeltà.

Gestione manuale dell’archiviazione su Google Wallet

Se avete un po’ di familiarità con Google Wallet, sapete già che è possibile gestire biglietti e tessere in maniera semplicissima: basta aprire l’app, toccare la tessera desiderata e aprire il menù in alto a destra. Scorrendo in fondo alla schermata in questione, si trova l’opzione Rimuovi, che d’ora in avanti sarà in buona compagnia.

In aggiunta all’opzione che permette di cancellare il biglietto dal Wallet di Google, è stata introdotta la nuova voce Archivia, che promette di tornare piuttosto utile per tenere in ordine la schermata principale: pensate a tutte quelle tessere e a quei biglietti che affollano la home di Wallet ma che utilizzate di rado, o ancora a biglietti di viaggio che Google sta impiegando più tempo del solito a rimuovere; la funzione è comoda anche per tutti quei biglietti che non vengono archiviati automaticamente in quanto privi di una data di scadenza chiaramente indicata. Si badi: gli utenti possono archiviare manualmente soltanto le tessere già salvate, mentre per quelle aggiunte da Gmail la rimozione resta l’unica opzione disponibile.

Come potete vedere dagli screenshot riportati qui sotto, una volta toccata l’opzione Archivia, viene mostrato un messaggio pop-up che informa dello spostamento del pass nella sezione “Tessere archiviate” — disponibile nella parte inferiore della schermata Home di Wallet — e che consente di annullare l’operazione o di procedere all’archiviazione. Qualora desideriate tornare sui vostri passi, sappiate che non dovete fare altro che accedere a Tessere archiviate, aprire il pass d’interesse — vengono disposti in ordine cronologico inverso —, accedere al menù, toccare l’opzione Annulla archiviazione e confermare.

Non presente fino a pochi giorni fa, è probabile che l’opzione descritta sia stata aggiunta a seguito dei recenti annunci coinvolgenti Google Wallet e Wear OS.

