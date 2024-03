Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle varie applicazioni e dei tanti servizi che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti e tra questi rientra anche Google Wallet.

Una delle ultime novità è rappresentata da una nuova impostazione per la verifica in Google Wallet per Android, grazie alla quale gli utenti dovranno scegliere se è necessario verificare la loro identità quando usano i metodi di pagamento e i pass all’interno del servizio.

Una comoda novità in Google Wallet per Android

Ecco come viene spiegata la nuova funzionalità:

Scegli se dovrai verificare la tua identità quando utilizzi i tuoi articoli archiviati in Wallet. Effettuerai la verifica utilizzando le impostazioni di blocco del dispositivo, come l’impronta digitale o il PIN.

Per trovare la nuova funzionalità è sufficiente aprire Google Wallet, toccare l’immagine del proprio profilo e selezionare Impostazioni Wallet per trovare la nuova sezione “Sicurezza”. La pagina delle impostazioni di verifica per il momento ospita soltanto i “pagamenti per gli spostamenti” (“Verifica prima di pagare autobus, metropolitana e altro con una carta di credito o debito”).

Google precisa che il sistema prima cercherà le carte dei trasporti pubblici che non richiedono mai la verifica e, nel caso in cui non ce ne dovessero essere, potrebbe essere addebitata una carta di credito o debito.

Gli utenti hanno la possibilità di disattivare la verifica (che è abilitata per impostazione predefinita) e in tal caso non sarà necessario verificare la propria identità prima di pagare il trasporto.

Questa novità è stata riscontrata con la versione 24.08.12 di Google Play Services e con la versione 24.10.xxx di Google Wallet.

Potete scaricare le varie versioni di questa applicazione Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: