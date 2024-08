Già da qualche tempo ormai anche il colosso di Mountain View è entrato nel settore dell’intelligenza artificiale con il proprio chatbot IA Google Gemini, l’azienda si prodiga costantemente nel miglioramento dello strumento offerto al fine di fornire agli utenti una valida alternativa rispetto alle soluzioni della concorrenza.

A titolo di esempio di recente abbiamo visto come il chatbot possa finalmente avviare le Routine di Google Assistant, come Gemini Live stia arrivando prima del previsto su molti dispositivi, come la versione Advanced dello strumento si sia aggiornata con miglioramenti al ragionamento e alla codifica, come sia stata modificata l’interfaccia su Android, o ancora come lo strumento sarà presto in grado di gestire chiamate WhatsApp e notifiche.

Oggi, complice l’imminente inizio delle attività scolastiche, scopriamo insieme come Google Gemini può aiutare gli studenti durante il loro percorso di studi.

Gemini fornisce un valido aiuto agli studenti, dai piani di studio personalizzati ai test sui materiali del corso

Come anticipato in apertura, si avvicina l’inizio della scuola e Google ha deciso di aggiornare i propri utenti su tutta una serie di nuovi strumenti implementati in Gemini; le nuove funzionalità del chatbot sono state pensate e sviluppate per fornire agli studenti universitari o delle scuole superiori un supporto durante il loro percorso di studi. Ecco come Google Gemini può aiutare gli utenti nello studio.

Gemini può reperire informazioni dai libri di testo

Ogni scuola adotta libri di testo differenti, così come ogni professore universitario si affida a determinate risorse per l’insegnamento delle proprie materie, tuttavia le informazioni che troviamo in questi libri sono reperibili anche altrove ed è per questo motivo che Google ha avviato una collaborazione con OpenStax, un’iniziativa educativa non-profit della Rice University.

A partire da oggi gli studenti statunitensi potranno porre domande a Gemini che sarà in grado di fornire risposte sfruttando libri di testo affidabili, restituendo anche link a contenuti pertinenti del libro di testo.

Testa le tue conoscenze con i quiz interattivi

Durante lo studio di una materia o di un argomento può essere utile testare il proprio livello di conoscenza al riguardo, Gemini fornisce ora ai propri utenti la possibilità di testare le proprie conoscenze con utili quiz di pratica, fornendo al contempo feedback ed eventuali suggerimenti.

Gemini supporta il caricamento di materiali didattici per migliorare la preparazione

Oltre ai libri di testo, diversi utenti sono soliti prendere appunti durante le lezioni, si tratta di una pratica utile per fissare meglio determinati concetti oltre che per snellire la successiva attività di studio. Ora con Gemini Advanced è possibile caricare fino a 10 documenti alla volta, come un programma di classe o appunti, e chiedere al chatbot di Google di spiegare il contenuto o creare una guida di studio personalizzata.

Lo strumento dell’azienda mosso dall’IA utilizzerà il materiale didattico caricato dall’utente per scomporre i concetti chiave, fornire domande di pratica basate sui materiali del corso e altro ancora.

Creare un piano di apprendimento personalizzato

Grazie al coach di apprendimento Gem predefinito gli utenti Gemini Advanced possono ora creare un piano di apprendimento personalizzato, completo di check-in dei progressi; i piani di apprendimento forniti dal chatbot copriranno i sottoargomenti chiave e i concetti essenziali in ogni area, dando comunque la possibilità all’utente di apportare modifiche al piano proposto.

Approfondire qualsiasi argomento

Google Gemini può aiutare gli utenti ad aumentare la comprensione di vari argomenti fornendo video o immagini per migliorare l’apprendimento, dando inoltre la possibilità di porre domande di follow-up, oltre che di consultare fonti e contenuti correlati.

Gli amministratori scolastici che gestiscono Google Workspace for Education nelle loro scuole possono attivare o disattivare l’accesso a Gemini per insegnanti e studenti di età pari o superiore a 18 anni, ma alcune delle funzionalità appena viste sono comunque disponibili anche utilizzando account Google personali.