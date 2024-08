Una delle funzionalità più interessanti di Google Pixel Watch 3 arriverà in futuro anche sulle precedenti generazioni e su altri smartwatch con sistema operativo Wear OS: parliamo della possibilità di visualizzare e controllare le videocamere Nest direttamente dal polso.

Altri smartwatch Wear OS potranno controllare le videocamere Nest

Google Pixel Watch 3 è stato lanciato a metà mese in compagnia delle novità della serie Google Pixel 9 e delle cuffie Google Pixel Buds Pro 2: il nuovo smartwatch Wear OS mette a disposizione diverse funzionalità interessanti, e una di queste riguarda Google Home e i dispositivi della linea Nest.

Come abbiamo visto infatti, si possono eseguire diverse azioni direttamente dallo smartwatch: si può ad esempio accedere alle notifiche di Nest Cam e Nest Doorbell per dire al corriere di lasciare il pacco davanti alla porta, ma anche visualizzare lo streaming video in diretta e fare una conversazione bidirezionale. Come possiamo vedere all’interno di una delle pagine del supporto ufficiale Google, queste funzionalità saranno rese disponibili anche sulle precedenti generazioni (Google Pixel Watch e Google Pixel Watch 2, quest’ultimo tuttora acquistabile su Google Store) e su altri smartwatch con Wear OS (come il recente Samsung Galaxy Watch Ultra e così via).

Google parla della possibilità di gestire e controllare le videocamere Nest direttamente dal posto, e dichiara che i video in diretta e le azioni rapide risultano disponibili su Google Pixel Watch 3, aggiungendo poi che queste funzioni saranno rese presto disponibili sugli altri Pixel Watch e sui dispositivi Wear OS. Piuttosto inequivocabile.

Collegandosi alle videocamere o al campanello Nest con l’orologio si può accedere al feed video in diretta di Nest Cam o Nest Doorbell, ricevere notifiche per controllare le riprese ed eseguire azioni rapide, come la conversazione bidirezionale oppure le risposte rapide. Al momento non è esattamente chiaro cosa intenda Google con “presto” (“soon”), ma il nostro consiglio è quello di tenere l’app Google Home sempre aggiornata all’ultima versione.

Siamo sicuri che torneremo a breve sull’argomento. Vi ricordiamo che Google Pixel Watch 3 risulta al momento in preordine sul Google Store con 50 euro di credito incluso.

In copertina Google Pixel Watch 2