Durante l’evento Made by Google di oggi sono state presentate parecchie novità intriganti: oltre al tris di smartphone della serie Google Pixel 9, al nuovo pieghevole Google Pixel 9 Pro Fold e alle cuffie Google Pixel Buds Pro 2, è stato svelato ufficialmente Google Pixel Watch 3, che costituisce la nuova generazione di smartwatch Wear OS della casa di Mountain View. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Pixel Watch 3 ufficiale in due versioni con display AMOLED LTPO

Google Pixel Watch 3 è il nuovo smartwatch Wear OS appena presentato dalla casa di Mountain View. Viene proposto in due formati, uno da 41 mm e uno da 45 mm, e con lo schermo più grande di sempre per quanto riguarda la gamma, in modo da avere spazio per informazioni più complete e facili da consultare. Il display Actua è un AMOLED LTPO che si spinge fino a 2000 nit di luminosità e che offre un refresh rate variabile da 1 a 60 Hz: a proteggere il pannello c’è un vetro su misura 3D Corning Gorilla Glass 5.

Le cornici sono più piccole di oltre il 16%, con un’area dello schermo attivo più ampia di oltre il 10% sul modello da 41 mm e di oltre il 40% su quello da 45 mm rispetto a Pixel Watch 2. Il pannello risulta due volte più luminoso e può scendere fino a 1 nit con la schermata Always-On per non disturbare negli ambienti bui; la frequenza di aggiornamento si adatta in modo dinamico tra 1 e 60 Hz per garantire reattività quando serve e risparmiare energia.

A proposito di questo, Pixel Watch 3 integra una batteria da 307 mAh (41 mm) o da 420 mAh (45 mm), che secondo il produttore è sufficiente per usufruire di 24 ore di autonomia con display sempre attivo o fino a 36 ore con la modalità Risparmio energetico (senza compromettere le funzioni di salute, fitness e sicurezza). L’orologio entra in questa modalità in modo automatico, al raggiungimento del 15% di autonomia residua.

In più, è in grado di rilevare automaticamente quando si dorme e abilita la modalità Riposo, che va a disattivare le notifiche e il display sempre attivo per non disturbare e al contempo risparmiare batteria per il monitoraggio del sonno. La ricarica può avvenire il 20% più rapidamente rispetto a prima (sul modello da 41 mm).

Il chipset è firmato Qualcomm: si tratta dello Snapdragon Wear 5100 con co-processore Cortex M33, lo stesso della precedente generazione; al suo fianco trovano posto 2 GB di SDRAM e 32 GB di spazio di archiviazione eMMC.

Specifiche tecniche di Google Pixel Watch 3 Actua Display AMOLED LTPO da 1,2 o 1,4″ (320 ppi) con luminosità fino a 2000 nit e refresh da 1 a 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon Wear 5100

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC, GPS, LTE (sull’apposita versione)

batteria da 307 mAh (41 mm) o 420 mAh (45 mm)

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Google Pixel Watch 3 è smart sia nelle funzionalità dedicate all’attività fisica sia in quelle di “tutti i giorni”. Lo smartwatch integra nuove funzionalità avanzate per la corsa, che aiutano a pianificare gli allenamenti e a migliorare in ogni sessione; il nuovo monitoraggio del recupero e del cardio guidano verso una routine di allenamento migliore, indicando quando recuperare, quanto intensamente si sta lavorando e quando si è pronti a dare il massimo. Naturalmente non mancano la certificazione IP68 contro acqua e polvere e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Con l’acquisto dell’orologio sono inclusi sei mesi di abbonamento Fitbit Premium, che offre consigli personalizzati per la corsa grazie all’intelligenza artificiale: ogni mattina è possibile consultare il Riepilogo mattutino Fitbit, con una panoramica delle informazioni più importanti su salute e attività fisica che aiuta a pianificare l’attività e a conoscere eventuali variazioni alle metriche di salute durante la notte (come variabilità del battito cardiaco, frequenza respiratoria o SpO2).

Lo smartwatch può creare una varietà di routine di corsa, aggiungendo riscaldamenti e defaticamenti cronometrati e impostando obiettivi per andatura, frequenza cardiaca, tempi e distanze, e persino routine a intervalli con ripetizioni. Le routine possono essere eseguite con l’aiuto dei segnali vocali e aptici in tempo reale. Grazie a un nuovo aggiornamento è inoltre possibile avere accesso ai controlli multimediali durante l’allenamento, in modo da regolare il volume o cambiare canzone in un secondo.

Mentre si corre, Pixel Watch 3 monitora la tecnica con il rilevamento dei movimenti avanzato e il machine learning, così da mostrare un’analisi dettagliata di andatura, lunghezza passo, oscillazione verticale e altri parametri per migliorare le prestazioni. Con la nuova dashboard per la corsa nell’app Fitbit si possono consultare la distanza settimanale, i record personali, un’analisi dettagliata degli allenamenti e altri dati che aiutano con il monitoraggio delle prestazioni.

Grazie all’integrazione Google più avanzata, dallo smartwatch si possono eseguire diverse azioni: si può ad esempio accedere alle notifiche di Nest Cam e Nest Doorbell per dire al corriere di lasciare il pacco davanti alla porta, ma anche visualizzare lo stream in diretta e fare una conversazione bidirezionale; si può utilizzare l’orologio come un telecomando per Google TV, con la possibilità di mettere in pausa, alzare il volume o cambiare canale, ma anche controllare la fotocamera dello smartphone Google Pixel per selfie, foto di gruppo e astrofotografia.

Si può scoprire chi sta chiamando attraverso la funzione Filtro chiamate, eventualmente facendo rispondere a Google Assistant per mettere in attesa, si possono registrare promemoria o una canzone sfruttando l’app Registratore e poi accedervi sia da smartwatch sia da smartphone, oppure utilizzare Google Maps anche offline e Wallet per i pagamenti in mobilità tramite NFC. Lo smartwatch è compatibile con la maggior parte degli smartphone dotati di almeno Android 10: resta ovviamente la necessità di disporre di un account Google e dell’app Google Pixel Watch.

Il design circolare di Google Pixel Watch 3 è realizzato al 100% in alluminio riciclato ed è disponibile in diverse colorazioni. Come anticipato, sono due i formati tra cui scegliere, uno più adatto a chi preferisce uno schermo più grande (45 mm) e uno per chi magari ha il polso piccolo e punta a una minore impatto visivo (41 mm). Entrambi i modelli sono disponibili con cassa in alluminio nero opaco e cinturino nero ossidiana e cassa in alluminio argento lucido e cinturino grigio creta. Il modello da 45 mm è disponibile anche in alluminio grigio opaco con cinturino grigio verde. Il modello da 41 mm è disponibile pure in alluminio oro champagne con cinturino grigio verde e alluminio argento lucido con cinturino rosa quarzo. L’assortimento di accessori può consentire ulteriore personalizzazione con una maggiore varietà di stili, colori e materiali, adatti sia a qualche ora in palestra sia a una serata fuori.

Prezzo e uscita di Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 è disponibile all’acquisto in preordine da oggi stesso nelle versioni da 41 e da 45 mm e in quattro colorazioni ai seguenti prezzi consigliati:

Acquista Google Pixel Watch 3 : 41 mm Wi-Fi a 399 euro 41 mm LTE a 499 euro 45 mm Wi-Fi a 449 euro 45 mm LTE a 549 euro

:

L’acquisto del nuovo smartwatch regala un abbonamento di sei mesi a Fitbit Premium.