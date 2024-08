Da qualche tempo Google ha iniziato a pubblicare sul proprio sito i manuali di riparazione per i suoi dispositivi, e in queste ore si sono aggiunti quelli degli ultimi arrivati: riparare Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold in autonomia diventa più semplice.

Google pubblica i manuali di riparazione della serie Google Pixel 9

Sul sito dedicato al supporto ufficiale, Google rende ora disponibili i manuali di riparazione di Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Questi vanno ad aggiungersi a quelli già accessibili, che riguardano Google Pixel Tablet e tutti gli smartphone della gamma fino ad arrivare a Google Pixel 5a. Effettuare una riparazione di uno smartphone in autonomia richiede un minimo di competenze e attrezzature, ma risulta sicuramente più fattibile rispetto a Google Pixel Watch 3.

Proprio ieri abbiamo avuto modo di parlare della riparabilità di Google Pixel 9 Pro XL, uno dei protagonisti della gamma di quest’anno: gli esperti di iFixit hanno appurato che questa volta risulta più semplice accedere ai componenti interni dello smartphone e sostituire ad esempio il display, ma hanno criticato la presenza di numerose viti nascoste. I manuali di riparazione ufficiali dovrebbero aiutare in questo, consentendo di individuare senza grossi problemi le diverse tipologie di viti utilizzate e il loro posizionamento. Vale la pena segnalare che non viene richiesta la calibrazione UDFPS per il touchscreen.

La guida fornisce istruzioni passo passo per aprire e chiudere lo smartphone, ma ovviamente rimangono operazioni da eseguire solo con mani piuttosto esperte (in particolare per il modello Pixel 9 Pro Fold, per forza di cose più complicato). I manuali di riparazione sono disponibili in lingua inglese, ma in futuro potrebbero affiancarsi quelli in francese (disponibili ad esempio per i Pixel 7 e i Pixel 8). Vi ricordiamo che dallo scorso dicembre è accessibile l’app Pixel Diagnostics, utile per verificare e identificare eventuali malfunzionamenti a bordo dei dispositivi della serie: è accessibile digitando *#*#7287#*#* all’interno del dialer telefonico.

Se volete dare un’occhiata ai manuali specifici e scaricarli, potete seguire i link corrispondenti qui in basso, mentre qui potete trovare quelli degli altri modelli.