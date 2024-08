Arrivano notizie non particolarmente buone per la riparabilità di Google Pixel Watch 3: a quanto pare il nuovo smartwatch della casa di Mountain View non può essere riparato in caso di guasto o danneggiamento, ma solo sostituito. Questo è coerente con i predecessori, Pixel Watch e Pixel Watch 2, ma non è il massimo per la sostenibilità e per il portafoglio.

Google Pixel Watch 3 non può essere riparato

Non è una novità che dispositivi elettronici particolarmente “complicati” nell’assemblaggio possano riscontrare problemi per quanto riguarda la riparabilità. Ne sanno qualcosa i possessori di Google Pixel Watch e Google Pixel Watch 2 che hanno dovuto avere a che fare con l’assistenza per danni o problemi, visto che entrambi i modelli risultano soltanto sostituibili.

Chi pensava che le cose sarebbero cambiate con Google Pixel Watch 3 si sbagliava: anche il nuovo smartwatch lanciato una settimana fa in compagnia della serie Google Pixel 9 soffre della stessa problematica dei predecessori. La conferma è arrivata da un portavoce di Google, che ha risposto a una richiesta da parte dei colleghi di Android Authority nel modo seguente:

“Se il tuo dispositivo è danneggiato, puoi contattare il team di assistenza clienti di Google Pixel Watch per verificare le opzioni di sostituzione“.

Lo stesso portavoce ha poi ribadito che non è possibile riparare lo smartwatch: è prevista esclusivamente la sostituzione in caso di problemi. Non una buona notizia per chi magari sperava di tenere Pixel Watch 3 a lungo, magari dandogli una “rinfrescata” dopo qualche tempo con un cambio di batteria.

In alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Giappone, è possibile sottoscrivere il piano Preferred Care sul Google Store, in modo da essere “coperti” in caso di danni accidentali e problemi extra-garanzia, ma purtroppo niente da fare per l’Italia (almeno per ora). Morale della favola: vi conviene non danneggiare il vostro Google Pixel Watch 3, altrimenti potreste incorrere in alti costi per la sostituzione. Non è chiaro se la casa di Mountain View possa eventualmente proporre dei prezzi “di favore” per l’invio di un nuovo smartwatch, oppure se semplicemente il cliente venga invitato ad acquistarne un altro.

Vi ricordiamo che Google Pixel Watch 3 è già disponibile all’acquisto in preordine su Google Store, su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati.