Di recente Google ha deciso di investire maggiormente nella longevità dei propri dispositivi, che sia per una nuova presa di coscienza nei confronti delle tematiche ambientali (e della conseguente produzione di rifiuti elettronici) o per una mera strategia lato marketing poco importa, ciò che fa felici gli utenti è poter allungare la vita del proprio smartphone Pixel. Questo aspetto passa attraverso diversi sforzi profusi dall’azienda, si parte dal nuovo supporto per i dispositivi della serie Pixel 8 esteso a sette anni, passando per la nuova modalità Riparazione inclusa in Android 14, fino ad arrivare alla nuova app Pixel Diagnostics e alle riparazioni fai da te. Facciamo insieme il punto della situazione.

La nuova app Pixel Diagnostics vi permette di testare il funzionamento del vostro smartphone

Come anticipato in apertura, abbiamo visto come con l’ultimo feature drop di inizio mese Google abbia introdotto sugli smartphone Pixel una nuova modalità Riparazione (Repair Mode), lo scopo di questa nuova funzione è quello di proteggere la privacy degli utenti e contestualmente impedire l’accesso ai dati personali quando lo smartphone viene inviato in riparazione.

Il colosso di Mountain View non si ferma qui però, nelle ultime ore ha infatti annunciato la disponibilità di una nuova applicazione e di nuovi manuali dedicati alle riparazioni, aggiornati e facili da consultare.

Grazie all’app Pixel Diagnostics gli utenti possono ora testare il funzionamento del proprio dispositivo prima o dopo una riparazione, così da controllare quale componente possa avere dei problemi ed essere sicuri in seguito che essa sia stata riparata o sostituita.

Previous Next Fullscreen

Come potete notare dalle immagini in galleria, la nuova applicazione dedicata alla diagnostica degli smartphone Pixel sarebbe attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, utilizziamo il condizionale perché è sufficiente modificare la lingua di sistema dello smartphone, da italiano a inglese (Stati Uniti) per potervi accedere e utilizzarla tranquillamente.

Il nuovo software permette agli utenti di effettuare tutta una serie di controlli su diverse componenti dello smartphone, qualcosa di molto simile ad altre modalità già implementate da diversi produttori di smartphone. Per poter accedere alla nuova app Pixel Diagnostics bisogna innanzitutto assicurarsi che il dispositivo sia connesso ad una rete wifi, in secondo luogo recandosi nell’app telefono sarà sufficiente digitare nel tastierino numerico il seguente codice: *#*#7287#*#*

In ultimo, sempre con l’intento di facilitare le riparazioni degli smartphone da parte dei centri assistenza ma anche da parte degli utenti appassionati, Google ha iniziato a pubblicare dei nuovi manuali per le riparazioni, scaricabili dall’apposita guida dell’azienda; al momento sono disponibili esclusivamente in lingua inglese e francese e per i soli Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma l’azienda ha già fatto sapere che nel prossimo futuro amplierà la disponibilità di queste nuove risorse.

Potrebbe interessarti anche: La beta 2 di Android 14 QPR2 sta creando un grave problema a Google Pixel 7 Pro