Google Orologio è un’app sviluppata dal colosso di Mountain View che vanta diverse funzionalità, tutte ovviamente legate all’orario, il software ci permette infatti di impostare allarmi e sveglie, di visualizzare i diversi fusi orari, di impostare timer e cronometro e può persino aiutarci a dormire meglio attraverso l’ascolto di suoni rilassanti e la modalità Riposo.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, nell’ottobre dello scorso anno, Google avesse introdotto le previsioni meteo all’interno dell’app Orologio; l’azienda tuttavia non si è limitata a questo e nel corso del tempo si è premurata di implementare ulteriori novità legate al meteo come un’opzione per la visualizzazione delle previsioni dopo il suono della sveglia.

Nelle ultime ore, il cacciatore di codici assembledebug ha condiviso su X (ex Twitter) la scoperta di una nuova funzionalità, legata a Google Orologio e alla nuova app Meteo dell’azienda.

Google Orologio permette di consultare le previsioni meteo

In occasione della presentazione degli ultimi Google Pixel 9 abbiamo scoperto anche tre nuove applicazioni sviluppate dal colosso, tra queste c’è la rinnovata app Pixel Meteo; sembra che l’azienda abbia deciso di legare i due strumenti offrendo agli utenti la possibilità di consultare le previsioni meteo di diverse città partendo dall’app Orologio.

Il video qui sopra, condiviso dai colleghi di androidpolice, ci mostra il funzionamento della nuova funzionalità: cliccando l’icona del meteo di una città nell’app Orologio, l’utente viene indirizzato alla nuova app Pixel Meteo dove può prendere visione di tutti i dati disponibili.

Si tratta dunque di una nuova integrazione tra le due applicazioni dell’azienda che, allo stato attuale, richiede l’installazione manuale della nuova app Meteo (abbiamo visto come sia già disponibile); tuttavia è doveroso sottolineare come l’installazione dell’app in questione, nonché dell’ultima versione di Google Orologio (7.9.1) non implichi necessariamente che tutto funzioni a dovere.

Non è chiaro infatti a cosa sia legata la nuova funzionalità, potrebbe non essere disponibile per tutti per via di un rilascio graduale considerando che teoricamente dovrebbe essere esclusiva dei Pixel 9 (che non sono ancora così diffusi), oppure potrebbe trattarsi di un’attivazione causale lato server; in ogni caso, se la curiosità vi attanaglia, tentar non nuoce.