Una novità sembra essere in arrivo su Google Orologio, ideale per chi utilizza spesso i timer: sembra che la casa di Mountain View sia al lavoro per aggiungere un nuovo widget a quelli già attualmente disponibili: andiamo a scoprirlo insieme attraverso alcune anticipazioni.

Google Orologio sta per accogliere un nuovo widget

Orologio di Google è un’app sottovalutata ma molto utile: consente di impostare sveglie e timer, avere accesso al cronometro, ai vari fusi orari e non solo, il tutto con un design moderno e in linea con le più recenti versioni del sistema operativo. Per facilitare l’utilizzo e l’accesso alle varie funzionalità, Big G mette a disposizione cinque widget da aggiungere alla schermata home del nostro smartphone Android, tra quadranti con semplice orologio, fusi orari e cronometro: quest’ultimo è l’unico di fatto interattivo, dato che offre una scorciatoia per avviare e interrompere, ma presto potrebbe essere affiancato da qualcosa in più.

In base a quanto riportato da Android Authority in uno dei consueti APK teardown in collaborazione con Assemble Debug, Google starebbe lavorando a un nuovo widget (il sesto) pensato per avviare rapidamente dei timer preimpostati: come possiamo vedere nel breve video qui sotto, il widget offre un aspetto coerente con il Material You, anche se le forme andrebbero probabilmente perfezionate.

Attraverso il widget è possibile avviare timer da 1, 5 o 10 minuti, e c’è anche la possibilità di avviarne più di uno contemporaneamente. Sembrerebbe che questi intervalli preimpostati potranno essere personalizzati, ma per il momento ci dobbiamo accontentare di quanto visto qui sopra. La novità è stata scovata all’interno dell’APK della versione 7.9.1 di Orologio, ma non è ancora disponibile per tutti.

Nell’attesa, per verificare di disporre della più recente versione di Google Orologio a bordo del vostro smartphone Android potete seguire il badge qui in basso per il Google Play Store. Ritenete utile l’arrivo di un nuovo widget pensato per avviare i timer? Fateci sapere la vostra.