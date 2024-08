Google ha finalmente deciso di offrire tre nuove fantastiche app, tra cui un’app meteo dedicata per i dispositivi della gamma Pixel. La nuova applicazione, chiamata Pixel Meteo, segna un netto distacco rispetto al passato, quando le informazioni meteo erano integrate direttamente nella app Google e, per tutti i dispositivi Pixel, nell’app Orologio e nel widget At a Glance.

Google dà un nuovo volto alle previsioni metereologiche su Android con Pixel Meteo e inserisce una funzione basata su IA

Come anticipato qualche giorno fa in questo articolo, Pixel Meteo porta con sé una ventata di aria fresca, a partire dal design completamente rinnovato. La schermata principale dell’app è ora basata su un sistema di widget, che permette agli utenti di personalizzare la disposizione delle varie sezioni in base alle proprie preferenze. Questo significa che sarà possibile mettere in primo piano le informazioni che si ritengono più importanti, come l’indice UV o la velocità del vento.

Un’altra novità interessante è l’introduzione di un riepilogo delle condizioni meteo generato dall’intelligenza artificiale. Questa funzione, disponibile per ora solo sui Pixel della serie 9, presentati poche ore fa, e in lingua inglese, permetterà di avere un quadro chiaro della situazione semplicemente leggendo un breve testo, senza doversi destreggiare tra numeri e grafici.

La mappa meteo interattiva arriverà anche in Europa

L’applicazione Pixel Meteo introduce anche una mappa meteo interattiva, che permetterà di visualizzare l’evoluzione delle condizioni atmosferiche nel tempo. Questa funzione debutterà inizialmente negli Stati Uniti, per poi essere estesa ad altri Paesi.

La buona notizia è che la mappa sarà disponibile anche in Europa, Italia compresa. Per quanto riguarda il continente europeo, ci saranno però alcune eccezioni: la mappa non sarà infatti accessibile in Lussemburgo e Liechtenstein. La mappa meteo sfrutterà lo stesso modello utilizzato per le previsioni a breve termine e offrirà una stima delle precipitazioni per le successive sei ore. Se ritenuta poco utile o precisa, l’utente avrà comunque la possibilità di disattivarla completamente, a propria discrezione, dalle impostazioni dell’app.

Disponibilità e integrazione dell’app Pixel Meteo con i dispositivi Pixel

In un primo momento l’applicazione Pixel Meteo sarà disponibile nativamente solo sui Pixel più recenti, quindi su tutti i dispositivi della serie 9. Va sottolineato che il colosso di Mountain View ha deciso di rendere disponibile l’applicazione anche su Pixel Tablet con un’interfaccia ad hoc, ottimizzata per l’uso su display di grandi dimensioni.

Chi possiede un modello di Pixel precedente può comunque installarla manualmente scaricando il file APK da ApkMirror (la pagina è raggiungibile tramite questo link): basterà eseguire il download del pacchetto e installarla sul vostro smartphone Android. L’unico requisito affinché l’applicazione sia correttamente utilizzabile è che il dispositivo deve essere aggiornato almeno ad Android 14.

In questo caso, però, va sottolineato che, quantomeno in un primo momento, mancherà l’integrazione a livello di sistema: il widget meteo At a Glance presente nella schermata home, ad esempio, continuerà a rimandare alla vecchia interfaccia della app Google.

È probabile che Google decida di estendere il supporto della nuovissima app Pixel Meteo a tutti i Pixel ancora aggiornati (e aggiornabili) tramite un Pixel Feature Drop. Viste le tempistiche, l’ipotesi più probabile è che ciò avvenga a dicembre, anche se non è da escludere che Big G decida di anticipare il rilascio.

Nel complesso, l’app Pixel Meteo rappresenta un deciso passo in avanti rispetto alla precedente esperienza meteo offerta da Google sui suoi smartphone. Con un’interfaccia ripensata, un focus sulla personalizzazione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale, la nuova applicazione ha tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento per le previsioni del tempo nel mondo Android.