Gli aggiornamenti per gli smartphone e i tablet Android non si fermano mai, e in queste ore sono in distribuzione novità per alcuni dispositivi a marchio Samsung e OnePlus. Mentre OnePlus Pad 2 riceve il suo primo aggiornamento proprio nelle ore del suo debutto italiano, il produttore sud-coreano sta rilasciando nuovi firmware per Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A03, Samsung Galaxy M04 e Samsung Galaxy Tab A7 (2020). Scopriamo tutto più nel dettaglio.

Novità aggiornamento OnePlus Pad 2

Iniziamo proprio dall’ultimo arrivato: OnePlus Pad 2 è stato presentato solo qualche giorno fa e sta accogliendo il suo primo aggiornamento software. Il tablet Android sta ricevendo OxygenOS 14.1.0.229 con miglioramenti per la fotocamera e la soluzione ad alcuni problemi.

Più precisamente, questo è il changelog con le novità diffuso da OnePlus:

miglioramenti delle performance della fotocamera per una migliore esperienza utente;

miglioramenti per l’esperienza di utilizzo di alcune app in modalità orizzontale;

risolto un problema audio per migliorare l’esperienza;

risolto un problema per il quale alcune app non potevano essere aperte in Split View;

risolto un problema per il quale la funzione Adaptive Sleep poteva non funzionare in determinati scenari;

risolto un problema di connettività con Multi-Screen Connect;

risolti alcuni problemi noti e migliorata la stabilità generale del sistema.

L’aggiornamento è in distribuzione a livello globale, quindi è probabile che lo riceverete non appena metterete le mani sul nuovo tablet OnePlus.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A34 5G, Galaxy A03 e Galaxy M04

Samsung Galaxy A34 5G, Galaxy A03 e Galaxy M04 stanno ricevendo in queste ore nuovi aggiornamenti software. Galaxy A34 5G accoglie in Italia la versione A346BXXS8CXG3, mentre Galaxy A03 e Galaxy M04 ricevono le versioni A035FXXS7CXF3 e M045FXXS8EXF2.

Le novità per i tre smartphone Android sono sostanzialmente le stesse: si tratta delle patch di sicurezza di luglio 2024, con la correzione a più di 50 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo Android) e SVE (specifiche per gli smartphone e i tablet di casa Samsung), descritte dal produttore nel suo consueto bollettino. In base a quanto possiamo vedere nei changelog, non sembrano esserci ulteriori novità rilevanti, al di fuori delle correzioni in questione. In attesa dell’update di agosto, che dovrebbe portare miglioramenti fotografici consistenti sulla serie Galaxy S24, ci dobbiamo accontentare.

Del trio, solo Galaxy A34 5G dovrebbe proseguire con i major update e ricevere Android 15 e la One UI 7.0 tanto chiacchierata in questi giorni: Galaxy A03 si è fermato ad Android 13 con One UI 5.1, mentre Galaxy M04 dovrebbe aver accolto il suo ultimo major update con la One UI 6.1 (basata su Android 14).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab A7 (2020)

Aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy Tab A7 (2020): il tablet sta accogliendo in Italia i firmware T500XXS8CXG1 e T505XXS8CXG1, che integrano le patch di sicurezza di giugno 2024. Come indicati nel corrispondente bollettino di Samsung, sul dispositivo sono state corrette 37 vulnerabilità CVE, comuni al sistema operativo (nessuna di livello critico), sommate ad altre 22 di tipo SVE, ossia specifiche per i dispositivi del produttore (una sola di livello critico). Non sembra siano incluse ulteriori novità: il changelog parla solo di miglioramenti generici e di bugfix.

Galaxy Tab A7 (2020) non riceverà altri aggiornamenti di Android: parliamo di un tablet lanciato ormai da quattro anni e che si è da tempo fermato ad Android 12.

Come aggiornare OnePlus Pad 2, Samsung Galaxy A34 5G, Galaxy A03, Galaxy M04 e Galaxy Tab A7 (2020)

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A34 5G, Galaxy A03, Galaxy M04 e Galaxy Tab A7 (2020) potete passare dalle impostazioni di sistema: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Eventualmente, potete provare con Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone o il tablet al PC. Su OnePlus Pad 2, ammesso che ne abbiate già uno tra le mani, potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

In caso di esito negativo, non vi resta che attendere qualche giorno prima di riprovare.