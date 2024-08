OnePlus Pad 2 è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia. La casa cinese annuncia l’arrivo sul mercato nostrano del nuovo tablet Android, che debutta in compagnia dei suoi accessori rinnovati, come la tastiera OnePlus Smart Keyboard, la penna OnePlus Stylo 2 e la cover OnePlus Folio Case 2. Vediamo le offerte di lancio.

OnePlus Pad 2 disponibile in Italia in offerta lancio

OnePlus Pad 2 è il secondo tablet di punta del produttore: è stato svelato ufficialmente lo scorso 16 luglio 2024 insieme all’apertura dei preordini e al nuovo smartwatch OnePlus Watch 2R, mentre da oggi risulta liberamente disponibile. Caratterizzato da una struttura in alluminio, dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, da un ampio display e dai recenti strumenti di intelligenza artificiale per la produttività, il nuovo dispositivo rappresenta la nuova generazione dell’ecosistema OnePlus Android premium.

OnePlus Pad 2 è costruito per garantire produttività, un’attività lavorativa priva di stress e un’esperienza di intrattenimento multimediale immersiva. Il tablet può condividere la connessione Internet con gli smartphone del marchio compatibili, ma anche sincronizzare contenuti multimediali, condividere appunti e notifiche e avere l’accesso remoto ai file; App Relay consente il passaggio tra telefono e tablet senza interruzioni, che si tratti di lavoro o di svago.

Tra gli strumenti AI disponibili, possiamo citare AI Toolbox per far leggere ad alta voce un testo ad AI Speak durante una sessione multitasking, ma anche Recording Summary per riassumere e sintetizzare in modo istantaneo le informazioni di testi lunghi, e AI Writer per creare contenuti basati su immagini e istruzioni. Gli utenti possono inoltre sfruttare la tecnologia AI Eraser 2.0 per rimuovere in un attimo persone e oggetti indesiderati dalle foto, e Smart Cutout 2.0 per riconoscere e isolare fino a tre soggetti o gruppi nelle immagini, rendendo più semplice tagliare, copiare e condividerne il contenuto.

A livello hardware, OnePlus Pad 2 offre un ampio display IPS LCD da 12,1 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, compatibile con la OnePlus Stylo 2 con 16.000 livelli di sensibilità. Il cuore, come già accennato, è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Nonostante la tipologia di prodotto, non mancano due fotocamere, una anteriore da 8 MP e una posteriore da 13 MP. La batteria arriva a 9510 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W (cablata), in grado di far tornare al 100% in circa 80 minuti.

OnePlus Pad 2 è disponibile all’acquisto nella versione 12-256 GB Nimbus Gray al prezzo consigliato di 549 euro, mentre gli accessori vengono proposti a 99 euro (OnePlus Stylo 2), 149 euro (OnePlus Smart Keyboard) e 59 euro (custodia). Sul sito ufficiale è possibile approfittare di un’offerta speciale con 50 euro di sconto e due regali: l’adattatore SUPERVOOC da 80 W (valore di 29,99 euro) e un omaggio a scelta tra la penna OnePlus Stylo 2 e la cover OnePlus Folio Case 2. Gli studenti possono avere un ulteriore sconto del 10%, mentre chi ha un dispositivo usato da dare in permuta può accedere al programma trade-in e acquistare il nuovo tablet a partire da 1 euro (con sconto garantito di 30 euro).

Se siete interessati all’acquisto o volete saperne di più potete seguire il link qui sotto: