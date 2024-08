Gli utenti di dispositivi Samsung Galaxy stanno attendendo con trepidazione l’aggiornamento di agosto, in quanto porterà interessanti novità.

Da un lato c’è la OneUI 6.1.1 introdotta sugli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 che dovrebbe essere presto disponibile per i dispositivi esistenti, inoltre è in arrivo anche un importantissimo aggiornamento per Samsung Galaxy S24 Ultra.

Si prevede che l’aggiornamento di agosto 2024 apporterà alcuni miglioramenti alla fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra, tuttavia Samsung ha già chiarito che il nuovo aggiornamento contiene correzioni di sicurezza molto importanti per una vulnerabilità critica zero-day che dovrebbe essere assolutamente installata.

L’aggiornamento Samsung di agosto è stato individuato sui server

La build della patch di sicurezza di agosto con numero S3AXGF è stata appena individuata sul server di prova di Samsung e sembra che potrebbe arrivare prima dell’atteso aggiornamento 6.1.1 (U3AXGH).

Nelle ultime ore il colosso coreano ha annunciato l’arrivo di due nuove funzionalità volte ad una maggiore tutela della sicurezza e della privacy degli utenti: Quick Share Private Sharing e Samsung Cloud Enhanced Data Protection. Ecco di cosa si tratta.