OnePlus svela la sua nuova gamma di prodotti per il mercato europeo in occasione del Summer Launch Event, tenuto a Milano. Per la casa cinese c’è un’ondata di grandi novità, a partire dall’OnePlus Nord 4, il nuovo punto di riferimento della gamma Nord destinato a diventare uno dei mid-range più interessanti del mercato.

Non c’è solo lo smartphone ad arricchire la novità in arrivo da OnePlus. Le novità, infatti, non si fermano a Nord 4. OnePlus ha aggiornato anche la sua gamma di tablet Android, con il debutto del nuovo OnePlus Pad 2 che, grazie a specifiche da top di gamma, rappresenta una delle novità più interessanti del settore dei tablet Android per la seconda metà dell’anno.

Spazio anche a novità per la gamma di wearable: OnePlus, dopo il successo, per certi versi inaspettato, del Watch 2, infatti, lancia il OnePlus Watch 2R, versione alleggerita ma non per questo meno interessante dello smartwatch del brand. In rampa di lancio ci sono anche le nuove OnePlus Nord Buds 3 Pro, cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Andiamo a vedere, in particolare, le caratteristiche dei nuovi OnePlus Pad 2 e OnePlus Watch 2R, due delle novità più interessanti per la gamma OnePlus svelate in occasione del Summer Launch Event tenuto oggi dalla casa cinese a Milano.

OnePlus Pad 2: con Snapdragon 8 Gen 3 le prestazioni sono al top

Una delle principali novità dell’evento OnePlus di oggi è rappresentata dal tablet OnePlus Pad 2. Con la seconda generazione del suo tablet, OnePlus fa un deciso salto in avanti in termini di performance. Il dispositivo, infatti, è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, lo stesso chip utilizzato da diversi smartphone top di gamma Android, come il OnePlus 12.

Il SoC è abbinato a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che a una batteria da 9.510 mAh, con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W. C’è spazio anche per un display da 12,1 pollici con risoluzione 3K (3.000 x 2.120 pixel) e rapporto tra le dimensioni di 7:5.

Il pannello ha un refresh rate variabile in modo dinamico, da un minimo di 30 Hz a un massimo di 144 Hz. Tra le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Il tablet ha uno spessore di 6,49 mm e un peso di appena 584 grammi, con un corpo unibody in metallo.

Il sistema operativo è Android 14 e viene arricchito da varie funzionalità avanzate come Open Canvas, già vista su OnePlus Open, che supporta fino a tre app in modalità split-screen. Il software è arricchito dall’AI, grazie a funzionalità come AI Toolbox (con AI Writer, AI Speak, e AI Rcording Summary). C’è anche l’AI Eraser 2.0, per rimuovere elementi dalle foto con un tocco, e Smart Cutout 2.0 che permettono di effettuare attività di editing sfruttando l’ampio schermo del tablet.

Il OnePlus Pad 2 può essere abbinato a due accessori:

OnePlus Style 2 , la penna con supporto a 16.000 livelli di sensibilità alla pressione e un tracciamento a zero millisecondi di ritardo

, la penna con supporto a 16.000 livelli di sensibilità alla pressione e un tracciamento a zero millisecondi di ritardo OnePlus Smart Keyboard, la tastiera cover con un touchpad di dimensioni raddoppiate rispetto alla generazione precedente (8.640 mm quadrati) e con possibilità di utilizzo si in modalità Bluetooth che tramite collegamento via pogo-pin al tablet

Il OnePlus Pad 2 arriva in Italia a partire dal 1° agosto ma i preordini partono oggi. La versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, l’unica disponibile in Italia, ha un prezzo di 549 euro mentre la Style 2 costa 99 euro e la Smart Keyboard costa 149 euro.

Durante il preordine, il tablet di OnePlus sarà venduto con uno sconto di 50 euro e in abbinamento all’adattatore OnePlus 80 W Type-A e a un prodotto a scelta tra:

OnePlus Smart Keyboard (dal valore di 149,00 €)

OnePlus Pad 2 Stylus (dal valore di 99,00 €)

Una cover OnePlus Pad 2 (dal valore di 59,00 €).

Il posizionamento del nuovo OnePlus Pad 2 è molto interessante: si tratta, di fatto, di un tablet con un prezzo “da fascia media” ma che alza l’asticella delle prestazioni grazie allo Snapdragon 8 Gen 3. Per chi cerca un tablet ad alte prestazioni, quindi, il nuovo modello di OnePlus può oggi rappresentare una valida alternativa ai tablet Galaxy S di Samsung oltre che agli iPad.

OnePlus Watch 2R: ritorna la Dual-Engine Architecture

Tra le novità annunciate da OnePlus c’è spazio anche per il OnePlus Watch 2R che ripropone la Dual-Engine Architecture sviluppata da OnePlus. Tale sistema, segreto del successo del Watch 2, prevede la presenza di due chipset, lo Snapdragon W5, per le attività che richiedono maggiore potenza di calcolo e la gestione di Wear OS, e il BES 2700 MCY Efficiecy, pensato per gestire le attività ad alta efficienza operando sulla piattaforma RTOS.

Tra le specifiche c’è un display AMOLED da 1,43 pollici oltre a due bottoni laterali, uno per l’accesso rapido alle app e uno per il monitoraggio dell’allenamento e della propria salute. Lo smartwatch è dotato di 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage oltre che di una batteria da 500 mAh.

Sfruttando la Dual-Engine Architecture, lo smartwatch è in grado di offrire un’autonomia fino a 100 ore in caso di “uso regolare” e di 48 ore in caso di “uso intenso”. C’è anche il supporto alla ricarica rapida VOOC da 7,5 W. Lo smartwatch è dotato di Wear OS, con tutte le applicazioni di Google e la possibilità di usare Google Wallet per i pagamenti tramite Google Pay.

C’è anche l’app OHealth che rappresenta il punto di riferimento per il monitoraggio della salute e dell’allenamento (con oltre 100 modalità di monitoraggio sportivo disponibili). L’app è utilizzabile anche per il monitoraggio del sonno, con una serie di funzionalità avanzate. Il nuovo OnePlus Watch 2R è disponibile in due colorazioni, Forest Green e Gunmetal Grey ed è più leggero di quasi il 25% rispetto al Watch 2. Tra le specifiche troviamo anche la certificazione IP68 oltre che la resistenza fino a 5 ATM.

Il nuovo smartwatch di OnePlus è in vendita da subito, con un prezzo di 279 euro. Chi acquisterà lo smartwatch tramite lo store di OnePlus potrà beneficiare di

uno sconto di 30 euro

in regalo il cinturino in caucciù fluorurato OnePlus (34,99 €) e un caricatore OnePlus Watch 2R White (29,99 €)

Con un prezzo più basso di Watch 2 (che di listino costa 349 euro) oltre che con una maggiore leggerezza, il OnePlus Watch 2R potrà ritagliarsi uno spazio importante sul mercato, soprattutto tra gli utenti alla ricerca di un modello con un’autonomia molto elevata, grazie alla Dual-Engine Architecture, senza compromessi sulle prestazioni.