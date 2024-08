Tra le varie applicazioni di messaggistica disponibili, una delle più apprezzate e utilizzate dagli utenti è sicuramente WhatsApp, per questo motivo e per continuare ad offrire soluzioni in linea o migliori di quelle offerte dalla concorrenza, il team di sviluppatori dedicato è costantemente al lavoro per migliorare il servizio in questione.

Il software riceve ciclicamente tutta una serie di novità, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come WhatsApp abbia introdotto una simpatica novità animata, come verrà presto snellita l’interfaccia degli aggiornamenti di stato, come siano stati lanciati i preferiti, come sia in arrivo la traduzione dei messaggi, come a breve potrebbe essere possibile nascondere il proprio numero di telefono, o ancora come sia stata migliorata la sicurezza.

Anche oggi torniamo quindi a parlare dell’app in questione e in particolare dell’ultima versione disponibile nel canale Beta, grazie alla quale scopriamo un’interessante nuova funzione legata a Meta AI.

WhatsApp introduce i messaggi vocali con Meta AI

Da qualche tempo WhatsApp ha iniziato a testare l’intelligenza artificiale Meta AI, se inizialmente lo strumento era disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, in seguito è stato maggiormente integrato all’interno dell’app, reso disponibile in molti più Paesi, ha beneficiato di ulteriori funzionalità e di recente ha visto ulteriormente aumentare la sua disponibilità, ampliare il supporto per diverse nuove lingue, oltre ad aver ricevuto alcune nuove funzioni.

Nelle ultime ore, i colleghi di wabetainfo hanno individuato un’interessante nuova funzione all’interno della versione Beta 2.24.16.10 di WhatsApp per Android: come potete notare dall’immagine poco sotto, il software permette ora di interagire con l’intelligenza artificiale dell’azienda tramite i messaggi vocali.

In precedenza, gli utenti che hanno la possibilità di usufruire dello strumento Meta AI, erano costretti a interagire con il chatbot esclusivamente tramite messaggi di testo; grazie all’ultimo aggiornamento però, la società ha introdotto la possibilità di utilizzare i messaggi vocali.

La novità in questione consente dunque ad alcuni fortunati utenti di beneficiare di una modalità di comunicazione più naturale, efficiente e rapida, il chatbot è in grado di comprendere il contenuto dei messaggi vocali grazie alla tecnologia avanzata di riconoscimento vocale di Meta AI; qualora lo strumento non riuscisse a comprendere quanto comunicato dall’utente, magari a causa di particolari rumori di fondo, chiederà di registrare nuovamente il messaggio.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, qualora il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.