Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e introducendo nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Tra le ultime novità ne troviamo anche una che riguarda la gestione dei favoriti e che ben rappresenta l’esempio degli sforzi volti ad offrire agli utenti un’esperienza altamente personalizzabile.

Arriva un’altra comoda novità per gli utenti WhatsApp

Così come viene annunciato nel blog ufficiale, a partire da oggi gli utenti potranno trovare in modo più rapido le persone e i gruppi che contano di più nella parte superiore della scheda delle chiamate e come filtro per le chat.

Il team del servizio di messaggistica precisa che i preferiti saranno gli stessi in tutte le chat e le chiamate, in modo da poterli chiamare rapidamente anche dalla scheda delle chiamate.

I preferiti possono essere aggiunti in uno dei seguenti modi:

dalla schermata delle chat, selezionando il filtro “preferiti” e selezionando i contatti o i gruppi

dalla scheda Chiamate, toccandi “Aggiungi ai preferiti” e selezionando i contatti o i gruppi

dalle Impostazioni, andando nella sezione Preferiti (ove sarà anche possibile riordinarli)

Il team di sviluppatori di WhatsApp ha reso noto di aver già dato il via alla procedura di rilascio di questa novità, aggiungendo che potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che divenga effettivamente disponibile per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida dedicata su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp