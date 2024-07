L’associazione tra WhatsApp e il numero di telefono potrebbe presto finire. O, meglio, non essere necessariamente agli altri contatti. Un po’ come avviene su Telegram, infatti, anche sull’app di messaggistica istantanea di Meta potrebbe presto essere possibile creare un nome utente univoco evitando così di mostrare il numero di telefono.

La nuova funzionalità per la privacy di WhatsApp

È da diversi mesi che WhatsApp lavora su questa funzionalità – insieme ad altre per migliorare la sicurezza – e attualmente è in fase di sviluppo. Nonostante non sia ancora stata implementata nella versione definitiva WhatsApp non l’ha ancora abbandonata. L’introduzione di questa funzionalità ha come obiettivo quello di consentire agli utenti di personalizzare il proprio profilo senza mostrare pubblicamente il dato sensibile del proprio numero di telefono. In questo modo si migliora significativamente la privacy ma anche la comodità di utilizzo.

Un aspetto particolare di questa funzionalità è legato all’utilizzo di un nome univoco, non utilizzato da altri utenti. Prima di inserirlo, quindi, bisognerà verificarne la disponibilità.

Va comunque precisato che il numero di telefono rimarrà visibile ai contatti che l’hanno salvato nella propria rubrica così come che potranno aggiungerlo a WhatsApp e avviare una conversazione. Con questa funzionalità si potranno avviare conversazioni con nuovi utenti ma senza mostrare loro il numero di telefono.

È interessante registrare come proseguano i lavori sull’integrazione di questa funzionalità che, prevedendo un sistema di comunicazione completamente nuovo e necessitando di modifiche significative all’infrastruttura esistente, richiede test e controlli più approfonditi. L’obiettivo resta, bisogna solamente aspettare un prossimo aggiornamento dell’app per Android e iOS e per la versione web.