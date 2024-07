In seguito all’acquisizione da parte di Meta, WhatsApp ha introdotto nel tempo diversi cambiamenti all’interno dell’applicazione, sia a livello di funzionalità sia a livello estetico. Di versione in versione, l’app di messaggistica preferita dagli italiani (e non solo) si è sempre di più allineata in alcuni dettagli agli altri servizi del gruppo Meta, come Facebook, Messenger e Instagram, e la novità di cui stiamo per parlarvi la avvicina ulteriormente.

Reazioni più rapide su WhatsApp grazie a questa novità in arrivo

Già da qualche tempo WhatsApp ha introdotto le reazioni (o reaction, se preferite) ai messaggi: basta tenere premuto sul testo per aprire un pop-up con alcune emoji tra cui scegliere, con tanto di tasto “+” per andare a prenderne una dall’elenco completo. Come segnalato da WABetaInfo, a partire dalla versione beta 2.24.16.7, WhatsApp sta introducendo una scorciatoia per l’inserimento di una delle reazioni più utilizzate, ossia quella con il cuore.

Similmente a Messenger e a Instagram, WhatsApp sta lanciando una funzione che consente di reagire a un messaggio con un doppio tocco sullo stesso: come possiamo vedere nella breve GIF qui in basso, basta toccare due volte sul messaggio per reagire rapidamente con un’emoji a forma di cuore. La novità consente di esprimere più rapidamente il nostro sentimento nei confronti di un messaggio, anche se solo attraverso l’emoji del cuore.

Non sappiamo se in futuro sarà possibile modificare l’emoji predefinita e utilizzarne altre in modo così rapido, ma per ora ci dobbiamo accontentare: per una reaction diversa resta la necessità di tenere premuto e andarla a selezionare manualmente. La novità in questione è tuttora in fase di sviluppo, dunque per il momento è improbabile che ve ne siate già imbattuti, beta o non beta: nel caso, segnalatecelo.

Come aggiornare WhatsApp e come aderire al programma beta

Se volete provare in anticipo le novità di WhatsApp potete entrare a far parte del programma beta attraverso il Google Play Store. Aderire è semplicissimo, a patto di trovare posto: non dovete fare altro che seguire questo link e procedere con le istruzioni a schermo. Una volta fatto, gli aggiornamenti arriveranno nel modo tradizionale, attraverso il Play Store stesso. Per verificare di disporre della più recente versione di WhatsApp, beta o stabile, potete seguire il badge qui in basso.