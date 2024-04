Meta sta integrando profondamente l’intelligenza artificiale nell’app WhatsApp e anche su Instagram. Oggi il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato numerose funzionalità e aggiornamenti basati sull’intelligenza artificiale che verranno introdotti gradualmente agli utenti, nonché la disponibilità del chatbot Meta AI in una dozzina di paesi.

Il chatbot Meta AI raggiunge più utenti WhatsApp nel mondo

Il chatbot Meta AI era già disponibile per alcuni utenti negli Stati Uniti, ma ora è ampiamente diffuso in diversi nuovi paesi, tra cui Australia, Canada, Ghana, Giamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sud Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe, ma ancora in lingua inglese.

Mark Zuckerberg sottolinea che ora è possibile porre una domanda a Meta AI direttamente dalla barra di ricerca, rendendo più semplice per gli utenti selezionati ottenere rapidamente suggerimenti e risposte su sport, intrattenimento e altri eventi attuali, nonché generare un’immagine in un istante.

WhatsApp mira anche a ottenere feedback su come gli utenti sperimentano Meta AI taggandoli su Threads per condividere ad esempio immagini interessanti generate da Meta AI o modi per utilizzare il chatbot su WhatsApp.

L’espansione di Meta AI in queste regioni rappresenta un passo significativo per WhatsApp, in quanto offre a più persone la possibilità di testare ed esplorare le capacità di questa nuova funzionalità. Meta AI verrà rilasciato a più utenti nel corso dei prossimi mesi.