WhatsApp è senz’ombra di dubbio l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo, con milioni e milioni di utenti che la utilizzano quotidianamente. In particolare, da ormai diversi anni a questa parte gli stickers sono diventati parte integrante delle conversazioni, permettendo di esprimersi al meglio e in modo più scanzonato con i propri interlocutori. Proprio a tal proposito in futuro potrebbe arrivare a breve una novità molto interessante per tutti gli utenti: scopriamola insieme.

WhatsApp: una nuova icona per gli sticker multipli

Fino ad oggi era possibile inviare uno sticker per volta all’interno delle conversazioni: sembra però che questo cambierà a breve. Secondo quanto riportato dal celebre portale WABetaInfo, nei prossimi mesi potrebbe finalmente far capolino la possibilità di inviare sticker multipli all’interno delle conversazioni. Tale funzionalità sarebbe stata scovata all’interno della beta 2.24.16.9 di WhatsApp per sistema operativo Android, ed è attualmente limitata a pochi beta tester selezionati.

L’ultimo aggiornamento introduce in particolare introduce una nuova icona a forma di matita, che permetterebbe a sua volta di selezionare più sticker in contemporanea, o eventualmente cancellarli dalla selezione precedente con un secondo tocco, aumentando significativamente l’interattività. Come anticipato prima, la nuova icona non è presente nella versione beta di tutti gli utenti, dal momento che si trova ancora in una fase di prova.

Chiaramente al momento non conosciamo una data d’uscita precisa per l’arrivo della nuova funzionalità degli sticker multipli per la versione stabile dell’app. Vi ricordiamo che per accedere alla versione beta di WhatsApp e provare le nuove funzionalità è necessario aderire al Google Play Beta Program. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di WhatsApp, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.