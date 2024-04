Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò ovviamente comprende anche le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, sempre più popolari in ambito mobile.

Dopo una fase iniziale di test limitati negli Stati Uniti, il team di Meta ha deciso che è arrivato il momento di dare il via ad un altro ciclo di test limitati per il chatbot dell’azienda basato sull’intelligenza artificiale su WhatsApp in vari Paesi.

WhatsApp punta sempre più sull’intelligenza artificiale

Nelle scorse settimane è emerso che gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro su una funzionalità volta a consentire agli utenti di porre domande a Meta AI attraverso la barra di ricerca, il tutto con suggerimenti per facilitare l’interazione.

Pare che il team di WhatsApp stia anche esplorando dei metodi aggiuntivi per consentire a diversi utenti di interagire con Meta AI, in particolare da vari punti di ingresso.

Così come viene mostrato da questi screenshot, per alcuni utenti Android e iOS (con l’app impostata in lingua inglese) è attiva l’integrazione con Meta AI nella barra della ricerca e allo stesso tempo alcuni utenti selezionati in India possono contare su un altro punto di accesso al chatbot, ossia una scorciatoia integrata nella barra superiore dell’app.

Si tratta di due diversi approcci, volti a valutare il coinvolgimento e le preferenze degli utenti per quanto riguarda l’accessibilità di Meta AI e sarà interessante scoprire se gli sviluppatori decideranno di implementarne per tutti soltanto uno o se, alla fine, entrambi verranno integrati in una versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.