Il team di WhatsApp continua a lavorare sugli aggiornamenti di stato con l’obiettivo di migliorare questo aspetto del social.

Alcuni utenti della versione beta di WhatsApp per Android ora possono testare una nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato che appare più essenziale e meno dispersiva.

WhatsApp renderà il menu degli aggiornamenti di stato meno dispersivo

Alcuni beta tester di WhatsApp per Android ora possono sperimentare una nuova interfaccia nella parte superiore della schermata degli aggiornamenti di stato, simile a quella disponibile su WhatsApp per iOS.

In precedenza il menu a tre punti includeva numerose azioni, come chiamare il contatto o inviare un messaggio, che potevano risultare inutili quando si visualizzava un aggiornamento di stato, mentre il nuovo menu ora offre solo le opzioni essenziali, ossia silenziare o segnalare l’aggiornamento di stato e visualizzare le informazioni del contatto per azioni aggiuntive.

Inoltre, ora è presente un nuovo pulsante per chiudere la schermata degli aggiornamenti di stato, sempre con la possibilità di scorrere verso il basso per ignorare la visualizzazione.

Questa novità consente agli utenti di concentrarsi sugli aggiornamenti di stato, inoltre l’aggiunta di un pulsante dedicato per chiudere la relativa schermata risulta pratico e immediato.

La nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato è al momento disponibile per alcuni beta tester che eseguono la versione 2.24.15.11 di WhatsApp beta per Android tramite Google Play Store e verrà distribuita a più utenti nei prossimi giorni.

