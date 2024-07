La versione beta 2.24.16.7 di WhatsApp ha presentato una serie di migliorie che riguardano le chiamate in Realtà Aumentata (AR) sulla versione Android dell’app. Come è possibile apprezzare dall’immagine proposta dal sito WABetaInfo e riportata qui sotto, gli utenti potranno utilizzare nuovi effetti e filtri durante le chiamate AR, creando contesti divertenti.

Tra le implementazioni vi sono filtri facciali dinamici, tra cui possiamo citare uno strumento di fotoritocco per modificare la pelle o una modalità, chiamata low-light, per una migliore visibilità in caso di scarsa illuminazione.

Non solo filtri: ecco i nuovi sfondi per le chiamate AR di WhatsApp

Tra le implementazioni figura anche uno strumento di modifica dello sfondo. Questo si rivela utile in contesti come meeting, situazioni in cui gli utenti potrebbero voler personalizzare sfocare l’ambiente circostante sia per questioni di privacy che per offuscare ambienti disordinati. Come è facile intuire, gli sviluppatori hanno lasciato anche ampio spazio a chi intende semplicemente divertirsi durante le videochiamate tra amici attraverso la scelta di diversi sfondi divertenti.

Sebbene, come già affermato, queste funzioni siano attualmente disponibili per la versione Android dell’app, queste potrebbero essere presto integrate anche nella versione desktop di WhatsApp. Le migliorie per le chiamate AR saranno dapprima disponibile per alcuni beta tester selezionati e, con il passare delle settimane, il numero di utenti per cui le novità saranno disponibili è destinato a crescere.

Questa novità non è l’unica che riguarda WhatsApp emersa in questi giorni. Anche l’invio di foto e video dell’app, infatti, potrebbe essere teatro di nuove e interessanti implementazioni.