Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Tra le varie versioni che sono state rilasciate negli ultimi giorni troviamo anche la v. 2.24.15.13 beta per Android, che porta con sé una novità relativa alla sicurezza.

Un’interessante controllo in più in WhatsApp

Lo scorso anno il team di sviluppatori ha introdotto un’interessante funzione per consentire agli utenti di effettuare un controllo relativo alle impostazioni sulla privacy e grazie alla versione 2.24.15.13 beta scopriamo che ha in programma di implementare una soluzione simile anche per quanto riguarda la sicurezza.

In pratica, il team di WhatsApp sta valutando l’introduzione di una nuova funzione volta a consentire agli utenti di rivedere rapidamente le proprie impostazioni di sicurezza, ossia quelle studiate per aiutarli a proteggere i loro account aggiungendo ulteriori livelli di sicurezza.

Tra le funzionalità suggerite dalla schermata di controllo di sicurezza vi sono la possibilità di impostare una passkey (consentendo agli utenti di accedere al servizio di messaggistica con i dati biometrici o un blocco schermo), la possibilità di aggiungere un’e-mail al proprio account (in modo da facilitare il recupero dell’account quando non riescono a ricevere il codice di verifica tramite SMS) e la possibilità di abilitare la verifica in due passaggi (che garantisce un ulteriore livello di sicurezza tramite un codice personale a 6 cifre).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida dedicata su come installare WhatsApp Beta.

