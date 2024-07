Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzioni, in modo da poter garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.15.8.

WhatsApp Beta si aggiorna con una gradita novità

Alcuni giorni fa è emerso che il team del servizio di messaggistica sta testando una funzionalità di trascrizione delle note vocali e un’altra importante novità è stata scoperta grazie alla versione 2.24.15.8 beta: ci riferiamo alla possibilità di tradurre i messaggi.

Così come viene mostrato da tale immagine, gli sviluppatori stanno valutando la possibilità di aggiungere una nuova opzione per consentire agli utenti di tradurre i propri messaggi.

Tale funzionalità si basa sulla tecnologia di traduzione in tempo reale di Google, che opera direttamente sul dispositivo dell’utente e ciò significa che la privacy dei messaggi è al sicuro, in quanto il processo di traduzione avviene sempre localmente, senza l’invio di dati a server esterni.

Gli utenti dovranno scaricare appositi pacchetti di lingua per abilitare questa funzionalità, così da poter avere accesso alle traduzioni nelle loro lingue preferite in qualsiasi momento (inizialmente potrebbe essere limitata a determinate lingue).

Grazie a questa opzione gli utenti potranno comunicare facilmente in diverse lingue senza la necessità di ricorrere ad applicazioni esterne per tradurre i messaggi e le traduzioni potrebbero anche essere applicate automaticamente durante la chat, con un’esperienza complessiva decisamente accattivante.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dagli sviluppatori per scoprire quando la nuova funzione sarà messa a disposizione di tutti.

